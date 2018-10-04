«Краснодар» сыграет во втором туре Лиги Европы УЕФА с испанской «Севильей»

Источник: РИА "Новости"

Матч «Краснодар» — «Севилья» пройдет в четверг в Краснодаре, начало встречи в 22:00 мск. Обслуживать игру будет бригада во главе с главным арбитром Мартином Стрембергссоном из Швеции.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 4.10.2018, 22:00 Краснодар - Севилья -

Подопечные Мурада Мусаева являются в премьер-лиге одной из самых зрелищных команд, в последних трех турах забивая не меньше трех мячей. Однако в стартовой игре Лиги Европы они одолели турецкий «Акхисар», забив лишь однажды. Спокойно и умело «Краснодар» на прошлой неделе разобрался в 1/16 финала Олимп — Кубка России с его прошлогодним финалистом курским «Авангардом» (2:0).

«Мы в каждой игре стараемся демонстрировать атакующий футбол, у нас нет оборонительного плана. Возможно, “Севилья” заставит нас обороняться, но мы не будем кардинально менять манеру игры», — сказал перед игрой Мусаев.

Проблемой для «Краснодара» может стать потеря Ари. Получивший российское гражданство бразилец в последних двух турах премьер-лиги с «Крыльями Советов» и «Динамо» забил три мяча, но в воскресной игре с динамовцами он покинул поле из-за повреждения. Матч «Краснодар» был вынужден доигрывать вдесятером, так как команда все свои замены произвела.

По словам Мусаева, участие Ари остается под вопросом, многое должно проясниться на последней перед игрой тренировке. Не занимаются в общей группе норвежский защитник Стефан Страннберг и нападающий Иван Игнатьев.

В «Севилье» есть кому забивать и без Промеса

«Севилья» в чемпионате Испании преследует «Барселону» и «Реал», отставая от них на одно очко и опережая мадридский «Атлетико» на столько же баллов. Подопечные Пабло Мачина в первом туре группового этапа Лиги Европы разгромили бельгийский «Стандард» (5:1), а затем одержали в чемпионате три победы подряд, в том числе забив три безответных мяча «Реалу». В матче с «королевским клубом» отличился француз Виссам Бен Йеддер, который во внутреннем первенстве забил восемь мячей, а в Лиге Европы — четыре. Столько же мячей в чемпионате забил и атакующий полузащитник Пабло Сарабия, являющийся также лучшим бомбардиром команды в еврокубках с шестью голами.

Клуб перед закрытием трансферного окна купил у московского «Спартака» Квинси Промеса. Голландец являлся одним из лучших бомбардиров российского клуба, но в Испании в пяти матчах он пока не забивал.

«Он хорошо знает “Краснодар” и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру соперника. Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его по причине того, что он забивал в России много мячей».