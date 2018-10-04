«Зенит» сыграет со «Славией» в первом домашнем матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет в четверг на стадионе «Санкт-Петербург», начало встречи в 19:55 мск. Обслуживать матч будет бригада турецкого арбитра Хюсейина Гечека.

«Зенит» стартовал на групповом этапе Лиги Европы не совсем удачно. В первом туре петербуржцы открыли счет в игре с «Копенгагеном», однако удержать преимущество не смогли, сыграв вничью — 1:1. Прошедшая же неделя получилась для лидера чемпионата России неоднозначной: «Зенит» вышел в 1/8 финала Олимп — Кубка России, уверенно одолев астраханский «Волгарь» (0:4). Однако в воскресенье команда потерпела первое поражение в премьер-лиге, проиграв на выезде «Анжи» (2:1).

В игре со «Славией» из основных футболистов не сыграют забивший в Каспийске Клаудио Маркизио, который заболел, а также давно восстанавливающийся полузащитник Юрий Жирков. «Он [Жирков] проходит процедуры безоперационного вмешательства, пока очень медленными шагами. Сложно сказать, когда он вернется в строй, потому что консервативные методы могут не дать желаемого результата. Надеюсь, что в ближайший месяц нам станет все понятно», — отметил Семак на предматчевой пресс-конференции.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 4.10.2018, 19:55 Зенит - Славия Пр -

Вспоминая Данни и Петржелу

Со «Славией» «Зенит» играл еще во время одного из сборов в январе текущего года и победил соперника со счетом 5:1. Тогда у российского клуба тренером был Роберто Манчини, а Артему Дзюбе не могли найти место в составе.

С конца нынешнего лета и на протяжении месяца пражский клуб выиграл шесть встреч, одолев в том числе в Лиге Европы французский «Бордо», а также соперника ЦСКА по Лиге чемпионов «Викторию» в матче внутреннего первенства. Эта серия завершилась в конце сентября поражением в чемпионате Чехии от «Баника» (1:2). По количеству голов в 10 турах (23) «Славия» является лучшей командой в чемпионате страны и делит первое место с «Викторией» в турнирной таблице. Известно, что еще в прошлом сезоне за команду выступал бывший футболист «Зенита» Данни, а экс-тренер петербургского клуба Властимил Петржела в качестве игрока провел за «Славию» 75 матчей, после работая в команде помощником главного тренера.