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00:58 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» попробует прервать серию неудач в домашнем матче ЛЕ против «Вильярреала»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. «Спартак» в Москве примет испанский «Вильярреал» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Для московской команды эта встреча будет шансом наладить ситуацию — в последних шести матчах красно-белые одержали лишь одну победу.

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Источник: РИА "Новости"

Обе команды неудачно стартовали на групповом этапе. «Спартак» проиграл в Вене «Рапиду» (0:2), а «Вильярреал» не удержал победу в домашнем матче с шотландским «Рейнджерс» (2:2).

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Старт нового сезона не задался не только у «Спартака», но и у «Вильярреала». В своем чемпионате испанцы идут на 12-м месте, набрав восемь очков в семи турах.

На предматчевых пресс-конференциях тренеры обозначили то, как будет развиваться игра. Гости ждут интенсивного старта от «Спартака», а москвичи опасаются быстрых контратак соперника. Как показывает текущий сезон, это худший расклад для красно-белых. Именно по такому сценарию развивались два последних домашних матча в чемпионате России, когда «Спартак» поочередно проиграл «Ахмату» и «Ростову».

«Спартак» разучился вскрывать плотную оборону, и главный тренер Массимо Каррера пока не очень понимает, что с этим делать. «С точки зрения игры нам сложно, — сказал итальянец после матча с “Ростовом” в минувшее воскресенье. — Порой футболисты не берут ответственность на себя, мы недостаточно быстро перемещаем мяч. Я работаю над тем, чтобы мы вернули свою игру».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 4.10.2018, 22:00
Спартак
-Вильярреал-

Самедов забыл, что уже играл с «Вильярреалом»

Команды встречались в третьем круге Кубка Интертото-2004. Победу с общим счетом 3:2 одержал «Вильярреал» (1:0 дома, 2:2 в гостях). В составах команд есть один футболист, принимавший участие в тех встречах. Это 34-летний полузащитник «Спартака» Александ Самедов.

«Когда узнал соперников в Лиге Европы, даже не подумал, что с “Вильярреалом” уже играл, — признался Самедов в интервью клубной пресс-службе. — Мы уступили на выезде “Рапиду”, и предстоящая встреча будет во многом решающей. Если хотим выйти из группы, то нужно сыграть хорошо, необходим результат».

«Спартак» провел в еврокубках 20 матчей с испанскими клубами. Дома красно-белые выиграли четыре и проиграли пять (последний — «Атлетику» со счетом 1:3 в 1/16 финала прошлой Лиги Европы). Несколькими месяцами ранее, на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» разгромил в Москве «Севилью» 5:1. Это самая крупная победа команды на своем поле в Лиге чемпионов.

«Вильярреал» играл с российскими командами шесть раз. Испанский клуб выиграл все домашние встречи, но ни разу не побеждал в России. Кроме упомянутой ничьей (2:2) со «Спартаком», команда со счетом 0:1 проигрывала в Кубке УЕФА «Торпедо» и «Зениту».

«Вильярреал» — рекордсмен Лиги Европы по количеству матчей в основной сетке (63), количеству побед (33) и количеству забитых мячей (106).

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