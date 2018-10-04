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01:05 (мск), источник: ТАСС

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 4 октября. Португалия благодаря победе «Порту» в Лиге чемпионов снова сократила отставание от России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Шестая строчка дает право выставить в Лиге чемпионов три клуба.

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В среду «Локомотив» проиграл во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов дома немецкому «Шальке» (0:1).

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Таким образом, занимающая шестое Россия не сумела набрать очков в таблице коэффициентов — ее результат остался на отметке 46,216 балла. В то же время находящаяся на седьмой позиции Португалия благодаря победе «Порту» над турецким «Галатасараем» (1:0) сократила отставание от России до 4,9 балла (41,232). Занимающая пятое место Франция после крупной победы ПСЖ над «Црвеной Звездой» (6:1) набрала 51,998 балла, увеличив отрыв от России, который составляет теперь 5,7 балла.

Лидер рейтинга Испания стала еще ближе к рубежу в 90 баллов (89,283), за ней следуют Италия (67,440), Англия (67, 177) и Германия (61,784).

Итоговое расположение стран в таблице коэффициентов УЕФА определит представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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