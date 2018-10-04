Книга рекордов Гинера. Новое прочтение

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Это победа не только тренера и футболистов. Этот успех стал возможен благодаря стратегии и отлаженному механизму армейского клуба.

Все переносы — ради Лиги чемпионов

ЦСКА очень многое ставил на эту игру. Говорят, победа в матче с «Реалом» была мечтой Виктора Гончаренко, и ради того, чтобы создать максимально комфортные условия для подготовки, клуб сделал очень многое — то есть, все, о чем просил тренер. Следите за перемещениями.

Все команды РПЛ, включая остальных наших участников еврокубков, провели встречи 1/16 финала Кубка России на прошлой неделе — ЦСКА сыграет с «Тюменью» только 10 октября. Еще раз — 10 октября, за сутки до матча сборной России в Лиге наций против Швеции. Вам не кажется это абсурдным?

Юрий Семин раз за разом жалуется на превратности календаря — то встречу не на то время поставят, то межыгровые паузы слишком малы. Гончаренко публично по таким темам не высказывается — в ЦСКА подобные вопросы решаются гораздо спокойнее.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 2.10.2018, 22:00 ЦСКА 1 Реал 0

Белорусский специалист попросил клуб создать удобный график, и получил его. Ради «Реала» сдвинули кубковый матч армейцев в 1/16 финала — раз, матч с «Оренбургом» в чемпионате перенесли на день раньше — два, а игру самих оренбуржцев с «Ахматом» тоже сместили на сутки — три. Три переноса из-за одного «Реала». Все в рамках регламента, но в интересах одного клуба — не только ради истории, но и для возможности заработать 2,7 миллиона евро призовых от УЕФА в случае победы. Выплачивались бы в РПЛ более серьезные по сравнению с нынешними премиальные, лига могла бы требовать более уважительного отношения к своему календарю.

О Кубке же, который по престижу уже напоминает что-то вроде Кубка Содружества, вообще молчу. Никто ведь и не думал возражать, когда матч ЦСКА в 1/16 финала назначили за сутки до выступления сборной. Никого не волнует, каким составом приедут в Тюмень красно-синие и как это способно отразиться на имидже турнира.

Тренер и клуб решали локальную задачу — победить «Реал», заработать денег. И то, как армейцы общими усилиями с этим справились — образец умения отстаивать свои интересы.

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Как собрать команду за лето

Прошедшим летом ЦСКА собрал новую команду. За последние годы вспоминается только пара похожих примеров в заметных клубах РПЛ. Первый — когда после ухода в «Рубин» Курбана Бердыева «Ростову» пришлось за короткий период времени набирать полностью новый состав. Возможно, сравнима с армейской и история «Зенита"-2017, когда с возвращением к сине-бело-голубым Константина Сарсании питерцы тоже подписали немало футболистов.

Но красно-синие не просто обновились. Команда потеряла трех центральных защитников (Игнашевич и братья Березуцкие), в течение долгих лет являвшиеся олицетворением ЦСКА. Ушел Головин — человек, вокруг которого можно было бы выстраивать новую команду на годы вперед. Уехали Натхо и Вернблум, который был одним из лучших центральных полузащитников РПЛ.

На фоне этого невозможно поверить в то, что случилось во вторник в «Лужниках». Это какой-то не российский путь — у нас же обычно на «перезагрузку» тренер требует три года, а менеджеры говорят о сложностях адаптации новичков в тяжелых условиях РПЛ.

В начале сентября скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян опубликовал на свой страничке в Инстаграме ролик. Он, на мой взгляд, незаслуженно обойден вниманием. На видео селекционер перечисляет футболистов, которые летом перешли к красно-синим.

1. Защитник Хердур Магнуссон, дата рождения — 11 февраля 1993 года, 25 лет.

2. Полузащитник Яка Бийол, 5 февраля 1999 года, 19 лет.

3. Защитник Родриго Бекао, 19 января 1996 года, 22 года.

4. Полузащитник Ильзат Ахметов, 31 декабря 1997 года, 20 лет.

5. Нападающий Абель Эрнандес, 8 августа 1990 года, 28 лет.

6. Полузащитник Никола Влашич, 4 октября 1997 года, 20 лет.

7. Нападающий Такума Нисимура, 22 октября 1996 года, 21 год.

8. Нападающий Арнор Сигурдссон, 15 мая 1999 года, 19 лет.

9. Полузащитник Иван Обляков, 5 июля 1998 года, 20 лет.

Мовсесьян перечислил еще несколько фамилий — несколько понимаю, это состав скаутской группы (селекционного отдела) клуба: Максим Дюков, Антон Чистяков, Денис Машкарин, Григорий Кватания, Александр Сорочинский, Сергей Пестряков и, собственно, сам Мовсесьян.

«Все мы надеемся на тренерский гений Виктора Михайловича!» — такими словами завершил свою речь скаут. Очень жаль, что изнанка селекции клуба мало изучена. Не так много известно и роли Дюкова. Молодому человеку, который руководит одним из ключевых отделов армейцев, 32 года. Ранее трудился в Перми, а в ЦСКА был, как говорят, правой рукой Олега Яровинского, ушедшего вместе с Леонидом Слуцким сначала в «Халл», а потом в «Витесс». Яровинскому в пору работы у красно-синих тоже было немногим за 30.

Это к разговору о том, что селекцией в ЦСКА, как считается, должны руководить люди с большим опытом — как, например, Виктор Панченко. Вы что-то слышали о Дюкове? Читали его интервью? Я не нашел ни одного, но страница Максима в Facebook великолепна. Вот о возвращении Месси в сборную Аргентины: «Сегодня я обижена, а завтра я покрашусь рыжая, а через месяц всех прощу, ну, а потом ещё что-нить отмочу…» Или о сервисе на хоккейной арене ЦСКА: «На нашей ледовой арене все как обычно, сосиски заканчиваются прямо перед тобой, а выпечку на опыте перекладывают голыми руками. Полное отсутствие сервиса это наше все!».

Но дело не в этом, а в уровне отдачи от деятельности менеджера и всего селекционного отдела ЦСКА. Предположу, как это работает. Это будет логично, если учесть, что все, что касается спортивного блока, выстроено по лекалам западного частного клуба.

Селекционер трудится не только за зарплату, важна и премиальная часть — условные 5−10 процентов от прибыли после продажи футболиста. Подчеркиваю: не от трансфера, а именно от прибыли.

ЦСКА суммарно потратил летом около 15 миллионов евро, а заработал 40 — на переходах Головина в «Монако» и Витинью во «Фламенго». Добавляем 15,25 миллиона за выход в Лигу чемпионов, плюс уже заработанные там 3,6 миллиона — за ничью с «Викторией» и победу над «Реалом». Итого — около 60 миллионов евро.

Обратите внимание на такой факт — путевку в ЛЧ красно-синие вырвали в 30-м туре чемпионата России-2017/18, когда было уже более-менее понятно, что состав ждут серьезные кадровые потери. Тогда, в мае, голы в ворота «Анжи» забили Муса и Витинью — обоих в команде уже нет, на поле выходили братья Березуцкие и Игнашевич, к тому времени принявшие решение об уходе.

И эта заканчивающая с футболом компания принесла ЦСКА дополнительные 15 миллионов евро за выход в Лигу чемпионов. Это называется профессионализм. Он и в умении разглядеть потенциал футболиста еще до того, как он стал стабильно попадать в основной состав. Неправильно говорить, что ЦСКА набрал ноумейнов и с ними победил «Реал». Исландец Магнуссон, в конкуренции за которого армейцы опередили несколько российских клубов — не такой. Экс-защитник «Бристоля» стоил около 3 миллионов евро.

Ахметов, которого предлагали нескольким командам РПЛ — не ноумейм, это один из самых талантливых футболистов страны в своем возрасте, известен еще с того момента, когда появился в академии им. Коноплева.

Не ноунейм Обляков, которого периодически рассматривал «Зенит», тоже находился на рынке — Питер в любой момент мог опередить конкурентов за счет суммы трансфера. «Уфа» торговалась в последний день заявочной кампании до последнего, и, по моей информации, сумма компенсации от ЦСКА все же меньше 4 миллионов евро.

И уж тем более не ноунейм Влашич. Игрок, который впервые вышел в составе «Хайдука» в матче еврокубков в 16 лет. Это полузащитник довольно высокого уровня, которого, к сожалению не только для ЦСКА, но и для всей РПЛ, нельзя выкупить. Арендный договор, вероятно, не предусматривает приобретения прав на хорвата после определенного числа проведенных матчей за фиксированную сумму — как это есть, например, в трансферном контракте Крыховяка. Влашич — хороший актив «Эвертона», расставаться с ним англичане пока не собираются.

Вот Бекао — действительно загадка. Это не Вериссимо, которого в каждое окно предлагают в России. Это защитник, не всегда выходивший в основе «Баии», его предполагаю, поначалу не рассмотрели скауты красно-синих, но им подсказали. Либо в клубе действительно работают гении, досконально знающие бразильский рынок.

Бийол — из той же серии. Парень приехал в Россию с отцом, чтобы освоиться быстрее. В целом же, у армейцев получился молодой суперсостав, с которым как показал старт в Лиге чемпионов уже в первом сезоне можно решать большие задачи. И которому сильно везет. Две штанги и одна перекладина после ударов игроков «Реала» — это что-то из серии чемпионских сезонов «Спартака» и «Локо», когда ярость умножалась на фарт: голы на последних минутах, мячи, забитые сумасшедшими дальними ударами. Но везет тому, кто везет.

При этом система ЦСКА не предусматривает, замечу, второй команды, выступающей в первом или втором дивизионе. Было бы любопытно узнать точку зрения клуба на эту идею.

Но повторю главную мысль: Гончаренко за одно межсезонье опроверг утверждение, что после коренного обновления состава требуется длительный период на постановку игры. Клуб год назад задал один тренд, сделав ставку на свою молодежь, сейчас показывает второй — оказывается, за одно лето можно собрать команду, которая в состоянии «убрать» «Реал». И заплатить за трансферы чуть более довольно скромных по современным меркам 15 миллионов евро. Страшно представить, что этот состав станет творить через пару лет, когда наберет силу.

Случившееся назвал бы финансовой революцией, предложенной рынку Евгением Гинером. Вот ее ключевые аспекты:

1. Выгодная продажа лидеров в момент, когда они на пике. Как пример — Головин.

2. Покупка футболистов до 25 лет с перспективой продажи за суммы, которые отобьют ВСЕ затраты на их содержание.

3. Работа скаутской службы, получающей вознаграждение от продаж игроков.

4. Безусловный приоритет для выживания клуба — выход в Лигу чемпионов, под этот турнир и нужно все выстроить. РПЛ и тем более Кубок России тут вторичны.

5. ЦСКА — все. Остальное неважно.

Почему судья прав, удалив Акинфеева?

Единственная ложка дегтя в победе над «Реалом» — это удаление Акинфеева. Игорь человек заслуженный, легенда нашего футбола и спасибо ему за все, что он сделал для сборной.

Но то, что прощается в чемпионате страны, не проходит в еврокубках. Абсолютно все равно, что голкипер кричал арбитру, но возмущаться не стоило. Румынский рефери просто среагировал на агрессию со стороны вратаря — и сразу вынес санкции. Помните историю удаления Буффона в матче с «Реалом», когда арбитр Оливер выгнал итальянца с поля? Буффон — звезда первой величины, носил капитанскую повязку. Как и Акинфеев. Но есть правила: орать на арбитра нельзя.

Вот высказывание генерального директора ЦСКА Романа Бабаева: «Думаю, это наказание за эмоции, которые в таком напряженном матче не удалось сдержать. В Европе жестче судят, поэтому нашим футболистам нужно быть более сдержанными, терпеливыми. Да, неприятно, что получилась такая концовка».

Хотелось бы, чтобы и в России судили, как в Европе. Если наши клубы научились обыгрывать «Реал», почему бы отечественным рефери не взять пример с иностранных арбитров?