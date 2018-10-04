Бубнов: С такой игрой у «Локомотива» нет перспектив в еврокубках

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«Железнодорожники» проиграли со счётом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.

«Нужно признать, что игра была скорее ничейной. Во втором тайме «Шальке» чуть больше владел инициативой, но ударов в створ почти не было. Впрочем, как и у «Локомотива», который потревожил вратаря только один раз за 90 минут. По сути голевых моментов соперники практически не создали, а единственный забитый мяч пришел со стандарта. В подобных матчах угловые зачастую приобретают ключевое значение для любой команды.

В том, что «Локомотив» вновь не проявил себя в атаке, заслуга «Шальке». Всё-таки это команда Бундеслиги, которая играть умеет. Кроме того, было видно, что немцы достаточно мощны физически. Между тем, у «железнодорожников» проблемы впереди возникают и в чемпионате России, тогда как тут уровень на порядок выше, — отметил экс-игрок «Спартака».

По мнению Бубнова, в ближайшее время в руководстве московского клуба могут всерьёз задуматься об отставке главного тренера Юрия Сёмина.

«Думаю, речь идёт об игровом кризисе, оказывающим влияние на результаты. График у команды очень плотный, поэтому внести серьёзные изменения очень сложно. Понятно, что если так и будет продолжаться, то дело обязательно дойдёт и до главного тренера. Пока вроде об отставке Сёмина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. В случае поражения от «армейцев» в руководстве клуба могут всерьёз задуматься о таком решении.

Что и говорить, два поражения на старте турнира — очень плохой результат. Две подряд игры с «Порту» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а «железнодорожники» не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадёт, — сказал Бубнов.

Это поражение стало для «Локомотива» вторым подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, в матче 1-го тура подопечные Юрия Сёмина на выезде проиграли «Галатасараю» (0:3).