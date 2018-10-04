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08:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Бубнов: С такой игрой у «Локомотива» нет перспектив в еврокубках

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Локомотива» от «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Железнодорожники» проиграли со счётом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.

«Нужно признать, что игра была скорее ничейной. Во втором тайме «Шальке» чуть больше владел инициативой, но ударов в створ почти не было. Впрочем, как и у «Локомотива», который потревожил вратаря только один раз за 90 минут. По сути голевых моментов соперники практически не создали, а единственный забитый мяч пришел со стандарта. В подобных матчах угловые зачастую приобретают ключевое значение для любой команды.

В том, что «Локомотив» вновь не проявил себя в атаке, заслуга «Шальке». Всё-таки это команда Бундеслиги, которая играть умеет. Кроме того, было видно, что немцы достаточно мощны физически. Между тем, у «железнодорожников» проблемы впереди возникают и в чемпионате России, тогда как тут уровень на порядок выше, — отметил экс-игрок «Спартака».

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По мнению Бубнова, в ближайшее время в руководстве московского клуба могут всерьёз задуматься об отставке главного тренера Юрия Сёмина.

«Думаю, речь идёт об игровом кризисе, оказывающим влияние на результаты. График у команды очень плотный, поэтому внести серьёзные изменения очень сложно. Понятно, что если так и будет продолжаться, то дело обязательно дойдёт и до главного тренера. Пока вроде об отставке Сёмина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. В случае поражения от «армейцев» в руководстве клуба могут всерьёз задуматься о таком решении.

Что и говорить, два поражения на старте турнира — очень плохой результат. Две подряд игры с «Порту» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а «железнодорожники» не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадёт, — сказал Бубнов.

Это поражение стало для «Локомотива» вторым подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, в матче 1-го тура подопечные Юрия Сёмина на выезде проиграли «Галатасараю» (0:3).

В матче следующего тура «Локомотив» примет на своём поле «Порту». Встреча состоится 24 октября.

Локомотив 0:1
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
3.10.2018, 19:55 Зрители: 21471 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Доменико Тедеско
Голы
2 Уэстон Маккенни (Е. Коноплянка) 88′
Составы
Маринату Гильерме (к) 1
45+1′ Владислав Игнатьев 20
Брайн Идову 3
19′ Бенедикт Хеведес 5
43′ Соломон Кверквелия 33
Гжегож Крыховяк 7
Мануэл Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Баринов 36
72′ Антон Миранчук 60
Игорь Денисов 27
83′ Алексей Миранчук 59
Рифат Жемалетдинов 96
1 Ральф Ферманн (к)
2 Уэстон Маккенни 52′
26 Салиф Сане
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
18 Даниэль Калиджури
3 Хамза Мендиль
7 Марк Ут
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 72′
19 Гвидо Бургшталлер
6 Омар Маскарель 45′ 18′
8 Суат Сердар
13 Себастьян Руди 55′
10 Набиль Бенталеб
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
3 Угловые 4
15 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Боковой судья Гэри Бесуик (Англия)
Боковой судья Адам Нанн (Англия)
За воротами Мартин Аткинсон (Англия)
За воротами Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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