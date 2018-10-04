Бубнов: С такой игрой у «Локомотива» нет перспектив в еврокубках
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Локомотива» от «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Локомотива» от «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Железнодорожники» проиграли со счётом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.
«Нужно признать, что игра была скорее ничейной. Во втором тайме «Шальке» чуть больше владел инициативой, но ударов в створ почти не было. Впрочем, как и у «Локомотива», который потревожил вратаря только один раз за 90 минут. По сути голевых моментов соперники практически не создали, а единственный забитый мяч пришел со стандарта. В подобных матчах угловые зачастую приобретают ключевое значение для любой команды.
В том, что «Локомотив» вновь не проявил себя в атаке, заслуга «Шальке».
По мнению Бубнова, в ближайшее время в руководстве московского клуба могут всерьёз задуматься об отставке главного тренера Юрия Сёмина.
«Думаю, речь идёт об игровом кризисе, оказывающим влияние на результаты. График у команды очень плотный, поэтому внести серьёзные изменения очень сложно. Понятно, что если так и будет продолжаться, то дело обязательно дойдёт и до главного тренера. Пока вроде об отставке Сёмина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. В случае поражения от «армейцев» в руководстве клуба могут всерьёз задуматься о таком решении.
Что и говорить, два поражения на старте турнира — очень плохой результат. Две подряд игры с «Порту» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а «железнодорожники» не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадёт, — сказал Бубнов.
Это поражение стало для «Локомотива» вторым подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, в матче 1-го тура подопечные Юрия Сёмина на выезде проиграли «Галатасараю» (0:3).
В матче следующего тура «Локомотив» примет на своём поле «Порту». Встреча состоится 24 октября.
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
|Боковой судья
|Гэри Бесуик (Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн (Англия)
|За воротами
|Мартин Аткинсон (Англия)
|За воротами
|Стюарт Аттуэлл (Англия)