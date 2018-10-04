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28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
08:47 (мск), источник: ТАСС

Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» уступил в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов немецкому «Шальке» и серьезно осложнил свое положение в группе D. Встреча, прошедшая на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 0:1 в пользу команды гостей.

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После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D. Команда Юрия Семина не имеет в своем активе ни очков, ни забитых мячей.

«Мне лично очень обидно, очень разочарован, так как я, конечно, максималист, — заявил ТАСС после матча генеральный директор московского клуба Илья Геркус. — После первого тайма была большая надежда обыграть “Шальке”, с этой командой можно иметь дело, ей можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах. Несмотря на плохую погоду, болельщики пришли, сейчас осталась только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного иначе представляли», — заявил Геркус.

«Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, знаем подобные примеры. Сегодня мы проиграли дома, но могли выиграть. Борьба продолжается», — добавил собеседник агентства.

Два разных тайма

Первая половина игры на стадионе «РЖД-Арена» полностью осталась за хозяевами. Футболисты «Локомотива», которых вперед гнали почти 22 тысячи человек, охотно шли в атаку, разнообразными комбинациями запутывая защитников гостей. Особенно в этом преуспевали братья Миранчуки и Мануэл Фернандеш, раз за разом вскрывавшие защитные построения противника как по центру, так и по флангам.

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Однако после перерыва картина игры изменилась кардинальным образом — внесенные главным тренером «Шальке» Доменико Тедеско коррективы дали свои плоды. Гельзенкирхенцы успешно разрушали атаки хозяев, не давали разбежаться москвичам в центре поля и успешно накрывали активного Эдера. В конце игры «Шальке» грамотно воспользовался усталостью железнодорожников и четко реализовали угловой — отличился полузащитник Уэстон Маккенни.

«Два разных тайма мы увидели — в первом имели преимущество, показывали хорошее взаимодействие, шли в атаку, а во втором “Шальке” перестроил игру, добавил в агрессии, но я бы не сказал, что у них было много моментов. Эпизод с пропущенным голом является нашей ошибкой, которая и привела к поражению. Виновата вся команда, в персональной опеке не смогли удержать не самого высокого соперника. Возможно, Гилерме мог выручить, но гол есть гол, и мяч был непростой», — сказал Семин на послематчевой пресс- конференции.

Тедеско, комментируя исход встречи, отметил, что «Локомотив» оказал его команде достойное сопротивление. «Локомотив» доставил нам очень много проблем, особенно в конце первого тайма, и мы не смогли показать свою лучшую игру. Во втором тайме ситуация кардинально поменялась, мы сумели переломить ход матча, стали лучше двигать мяч и успевали возвращаться назад. Постепенно я начал понимать, что забитый гол является лишь вопросом времени, — заявил Тедеско.

Тренер немецкой команды подчеркнул, что «Шальке» изначально ехал в Москву только для победы. «Мы изучали игру “Локомотива”, но они смогли доставить нам немало проблем как внизу, так и на втором этаже. Соперник был достойным, и я рад, что нам удалось одержать победу. Наша команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря даже двух очков была бы разочарованием для нас», — отметил тренер.

В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с «Галатасараем».

Локомотив 0:1
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
3.10.2018, 19:55 Зрители: 21471 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Доменико Тедеско
Голы
2 Уэстон Маккенни (Е. Коноплянка) 88′
Составы
Маринату Гильерме (к) 1
45+1′ Владислав Игнатьев 20
Брайн Идову 3
19′ Бенедикт Хеведес 5
43′ Соломон Кверквелия 33
Гжегож Крыховяк 7
Мануэл Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Баринов 36
72′ Антон Миранчук 60
Игорь Денисов 27
83′ Алексей Миранчук 59
Рифат Жемалетдинов 96
1 Ральф Ферманн (к)
2 Уэстон Маккенни 52′
26 Салиф Сане
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
18 Даниэль Калиджури
3 Хамза Мендиль
7 Марк Ут
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 72′
19 Гвидо Бургшталлер
6 Омар Маскарель 45′ 18′
8 Суат Сердар
13 Себастьян Руди 55′
10 Набиль Бенталеб
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
3 Угловые 4
15 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Боковой судья Гэри Бесуик (Англия)
Боковой судья Адам Нанн (Англия)
За воротами Мартин Аткинсон (Англия)
За воротами Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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