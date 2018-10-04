Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

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После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D. Команда Юрия Семина не имеет в своем активе ни очков, ни забитых мячей.

«Мне лично очень обидно, очень разочарован, так как я, конечно, максималист, — заявил ТАСС после матча генеральный директор московского клуба Илья Геркус. — После первого тайма была большая надежда обыграть “Шальке”, с этой командой можно иметь дело, ей можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах. Несмотря на плохую погоду, болельщики пришли, сейчас осталась только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного иначе представляли», — заявил Геркус.

«Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, знаем подобные примеры. Сегодня мы проиграли дома, но могли выиграть. Борьба продолжается», — добавил собеседник агентства.

Два разных тайма

Первая половина игры на стадионе «РЖД-Арена» полностью осталась за хозяевами. Футболисты «Локомотива», которых вперед гнали почти 22 тысячи человек, охотно шли в атаку, разнообразными комбинациями запутывая защитников гостей. Особенно в этом преуспевали братья Миранчуки и Мануэл Фернандеш, раз за разом вскрывавшие защитные построения противника как по центру, так и по флангам.

Однако после перерыва картина игры изменилась кардинальным образом — внесенные главным тренером «Шальке» Доменико Тедеско коррективы дали свои плоды. Гельзенкирхенцы успешно разрушали атаки хозяев, не давали разбежаться москвичам в центре поля и успешно накрывали активного Эдера. В конце игры «Шальке» грамотно воспользовался усталостью железнодорожников и четко реализовали угловой — отличился полузащитник Уэстон Маккенни.

«Два разных тайма мы увидели — в первом имели преимущество, показывали хорошее взаимодействие, шли в атаку, а во втором “Шальке” перестроил игру, добавил в агрессии, но я бы не сказал, что у них было много моментов. Эпизод с пропущенным голом является нашей ошибкой, которая и привела к поражению. Виновата вся команда, в персональной опеке не смогли удержать не самого высокого соперника. Возможно, Гилерме мог выручить, но гол есть гол, и мяч был непростой», — сказал Семин на послематчевой пресс- конференции.

Тедеско, комментируя исход встречи, отметил, что «Локомотив» оказал его команде достойное сопротивление. «Локомотив» доставил нам очень много проблем, особенно в конце первого тайма, и мы не смогли показать свою лучшую игру. Во втором тайме ситуация кардинально поменялась, мы сумели переломить ход матча, стали лучше двигать мяч и успевали возвращаться назад. Постепенно я начал понимать, что забитый гол является лишь вопросом времени, — заявил Тедеско.

Тренер немецкой команды подчеркнул, что «Шальке» изначально ехал в Москву только для победы. «Мы изучали игру “Локомотива”, но они смогли доставить нам немало проблем как внизу, так и на втором этаже. Соперник был достойным, и я рад, что нам удалось одержать победу. Наша команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря даже двух очков была бы разочарованием для нас», — отметил тренер.