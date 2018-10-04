Футболисты БАТЭ примут греческий ПАОК в матче Лиги Европы

Встречу рассудит бригада австрийских арбитров во главе с Робертом Шергенхофером. В первом туре соревнований команд группы L футболисты БАТЭ обыграли 20 сентября в Будапеште венгерский «Види» из Секешфехервара со счетом 2:0, а ПАОК на своем поле в Салониках уступил лондонскому «Челси» 0:1. Сегодня в другом матче 2-го тура «Челси» в английской столице примет гостей из «Види».

После окончания встречи БАТЭ — ПАОК для удобства болельщиков организована бесплатная электричка в Минск. Дополнительный электропоезд стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к стадиону остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки — Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и в 01.31 прибудет на станцию Минск-Пассажирский.