«Шальке»: «Локомотив» при организации матча ЛЧ проявил настоящее русское гостеприимство

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

В среду «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил дома немецкому «Шальке» со счетом 0:1. До матча с «Шальке» последний раз домашняя арена железнодорожников принимала главный еврокубковый турнир 24 февраля 2004 года.

«Хотелось бы отметить высокую организацию матча Лиги чемпионов против московского “Локомотива”. Российский клуб проявил настоящее русское гостеприимство по отношению не только к команде гостей, но и к болельщикам немецкого клуба. Кроме того, хотелось бы отметить высокий уровень безопасности на матче, в том числе отсутствие каких-либо неприятных инцидентов с болельщиками», — сказал Петерс.