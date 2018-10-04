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11:38 (мск), источник: ТАСС

«Шальке»: «Локомотив» при организации матча ЛЧ проявил настоящее русское гостеприимство

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство московского «Локомотива» проявило настоящее русское гостеприимство при организации матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против немецкого «Шальке». Такое мнение высказал ТАСС член совета директоров немецкого клуба Петер Петерс.

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28
фотографий

В среду «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил дома немецкому «Шальке» со счетом 0:1. До матча с «Шальке» последний раз домашняя арена железнодорожников принимала главный еврокубковый турнир 24 февраля 2004 года.

«Хотелось бы отметить высокую организацию матча Лиги чемпионов против московского “Локомотива”. Российский клуб проявил настоящее русское гостеприимство по отношению не только к команде гостей, но и к болельщикам немецкого клуба. Кроме того, хотелось бы отметить высокий уровень безопасности на матче, в том числе отсутствие каких-либо неприятных инцидентов с болельщиками», — сказал Петерс.

«Шальке» с четырьмя очками идет первым в группе D, российский клуб занимает четвертое место, не набрав очков. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет португальский «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».

Локомотив 0:1
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
3.10.2018, 19:55 Зрители: 21471 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Доменико Тедеско
Голы
2 Уэстон Маккенни (Е. Коноплянка) 88′
Составы
Маринату Гильерме (к) 1
45+1′ Владислав Игнатьев 20
Брайн Идову 3
19′ Бенедикт Хеведес 5
43′ Соломон Кверквелия 33
Гжегож Крыховяк 7
Мануэл Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Баринов 36
72′ Антон Миранчук 60
Игорь Денисов 27
83′ Алексей Миранчук 59
Рифат Жемалетдинов 96
1 Ральф Ферманн (к)
2 Уэстон Маккенни 52′
26 Салиф Сане
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
18 Даниэль Калиджури
3 Хамза Мендиль
7 Марк Ут
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 72′
19 Гвидо Бургшталлер
6 Омар Маскарель 45′ 18′
8 Суат Сердар
13 Себастьян Руди 55′
10 Набиль Бенталеб
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
3 Угловые 4
15 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Боковой судья Гэри Бесуик (Англия)
Боковой судья Адам Нанн (Англия)
За воротами Мартин Аткинсон (Англия)
За воротами Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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