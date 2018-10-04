«Астана» стартовала с победы в Юношеской лиге УЕФА

В первом матче первого раунда соревнований столичный клуб принимал албанскую «Влазнию» и победил со счетом 3:1. В составе «Астаны» дубль оформил Владислав Прокопенко (2-я с минута с пенальти и 10-я), еще один мяч забил Мади Жакибаев (53-я).

Ответную игру команды проведут 24 октября в Албании.

Победитель противостояния «Астана» — «Влазния» во втором раунда Юношеской лиги УЕФА сыграет с сильнейшим в паре «Вииторул» (Румыния) — «Динамо» Загреб (Хорватия). Матчи этой стадии турнира пройдут 7 и 28 ноября.