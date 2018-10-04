Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Русенборг
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Бордо
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Ворскла
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Бетис
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Аполлон
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Види
Все события
Фоторепортажи
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стартовала с победы в Юношеской лиге УЕФА

Футболисты «Астаны» стартовали с победы в Юношеской лиге УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В первом матче первого раунда соревнований столичный клуб принимал албанскую «Влазнию» и победил со счетом 3:1. В составе «Астаны» дубль оформил Владислав Прокопенко (2-я с минута с пенальти и 10-я), еще один мяч забил Мади Жакибаев (53-я).

Ответную игру команды проведут 24 октября в Албании.

Победитель противостояния «Астана» — «Влазния» во втором раунда Юношеской лиги УЕФА сыграет с сильнейшим в паре «Вииторул» (Румыния) — «Динамо» Загреб (Хорватия). Матчи этой стадии турнира пройдут 7 и 28 ноября.

Отметим, что «Астаны» вместе с еще 31 командой идет по Пути чемпионов, где будут определены восемь участников плей-офф.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Любитель "лизать" соперников из НХЛ перешел на кулаки и избил игрока за празднование гола
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон». Обзор дня НХЛ
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
Шипулин определился с будущим
Макгрегор пообещал снести голову Хабибу. Ирландец перебарщивает
«Спартак» уволил диктора домашнего стадиона
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь