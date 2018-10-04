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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«За состояние газона на “Уэмбли” вините Поветкина». Что обсуждают ИноСМИ

Про «Локомотив» — ничего.

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Источник: Reuters

Лысый «Уэмбли»

Одной из самых обсуждаемых тем лигочемпионского вечера стал газон на «Уэмбли». Если коротко: он в ужасном состоянии.

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«За состояние газона на “Уэмбли” вините бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина. Он состоялся больше недели назад, но агрономы стадиона явно столкнулись с какими-то трудностями при восстановлении газона. Трава коричневая, стоптанная в центральном круге — как раз там, где стоял ринг», — пишет Mirror.

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Месси — король

Marca: «В Лондоне он снова продемонстрировал, что он ключевой игрок. На изношенном газоне “Уэмбли” он то и дело проявлял инициативу в атаках, разгонял и завершал их. Он без раздумий ушёл в центр поля, чтобы стать ещё одним плеймейкером, раздавая передачи из финальной трети поля. Он разговаривал с партнёрами, оставлял не у дел соперника, так, как это может делать только лучший форвард мира. А именно как это делает Лео Месси».

AS: «Месси вышел на “Уэмбли” и решил, что на этом стадионе он всем преподаст урок футбола. Он забил два невероятных гола, дважды попал в перекладину, что привело команду к победе на самом символичном стадионе в Европе для “Барсы”».

Daily Mail: «Хорошие новости — 82 137 человек увидели Лео Месси. Но, возможно, они чувствовали себя не совсем так, как им хотелось бы. Вполне вероятно, что, покидая “Уэмбли”, они проклинали аргентинца за то, что он сделал с их командой. Его великолепные удары подарили “Барселоне” первые два гола, его остроумие и воображение обеспечили третий, а четвёртый обнажил все его таланты».

8000-й гол

Marca: «Гризманн словно воспользовался справочником по колдовству, чтобы уничтожить “Брюгге”. Но для того, чтобы летать по полю, ему не понадобилась волшебная метла. Гризманн — это не только талант, но ещё и работа. Мало того что он забил гол, ставший 8000-м в истории Лиги чемпионов, но ещё и поучаствовал в двух других».

Чудо Ракитича

«Испанские комментаторы чуть не съели свои микрофоны после гола Ракитича. Хорват удвоил лидерство “Барселоны” сенсационным ударом, не поддающимся законам физики», — пишет Daily Mail.

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Хет-трик Неймара

CNN: «Неймар доказал, что его не зря называют самым дорогим футболистом планеты, забив три гола в ворота “Црвены Звезды”. После неудачного выступления в матче с “Ливерпулем” “ПСЖ” показал игру высокого класса, на которую команду главным образом вдохновил бразилец».

Daily Mail: «Неймар напомнил болельщикам, каким невероятным талантом он обладает. Его было просто не остановить. Оформив хет-трик, он приблизился к званию лучшего бразильского бомбардира в истории Лиги чемпионов: у него, как и у Кака, на счету 30 мячей».

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