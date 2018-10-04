«Реал» подтвердил травму Карвахаля после матча с ЦСКА
«Реал» подтвердил, что защитник Дани Карвахаль получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1).
«Реал» подтвердил, что защитник Дани Карвахаль получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1).
Испанец попросил замену на 42-й минуте матча, и вместо него на поле вышел Альваро Одриосола.
В сообщении «Реала» не указывается, как долго Карвахаль будет вне игры. Ему предстоит пройти дополнительное обследование. Ранее он уже пропускал матчи в этом сезоне
|Виктор Гончаренко
|Хулен Лопетеги
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|26
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|3
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Раду Петреску (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)