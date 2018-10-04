«Реал» подтвердил травму Карвахаля после матча с ЦСКА

Испанец попросил замену на 42-й минуте матча, и вместо него на поле вышел Альваро Одриосола.

В сообщении «Реала» не указывается, как долго Карвахаль будет вне игры. Ему предстоит пройти дополнительное обследование. Ранее он уже пропускал матчи в этом сезоне из-за травм.