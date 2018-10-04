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14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» подтвердил травму Карвахаля после матча с ЦСКА

«Реал» подтвердил, что защитник Дани Карвахаль получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1).

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27
фотографий

Испанец попросил замену на 42-й минуте матча, и вместо него на поле вышел Альваро Одриосола.

В сообщении «Реала» не указывается, как долго Карвахаль будет вне игры. Ему предстоит пройти дополнительное обследование. Ранее он уже пропускал матчи в этом сезоне из-за травм.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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