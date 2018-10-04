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19:07 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии» на матч Лиги Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающие Себастьян Дриусси и Артем Дзюба выйдут в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч футбольной Лиги Европы против чешской «Славии».

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«Зенит» в четверг в Санкт-Петербурге сыграет со «Славией» в матче второго тура группы С. Встреча начнется в 19:55 мск.

Полностью состав петербургского клуба выглядит следующим образом:

Андрей Лунев (вратарь), Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

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​Нападающие Александр Кокорин и Антон Заболотный, полузащитники Далер Кузяев и Олег Шатов, защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, а также вратарь Юрий Лодыгин остались в запасе.

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