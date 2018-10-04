Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии» на матч Лиги Европы

«Зенит» в четверг в Санкт-Петербурге сыграет со «Славией» в матче второго тура группы С. Встреча начнется в 19:55 мск.
Полностью состав петербургского клуба выглядит следующим образом:
Андрей Лунев (вратарь), Александр Анюков, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Нападающие Александр Кокорин и Антон Заболотный, полузащитники Далер Кузяев и Олег Шатов, защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, а также вратарь Юрий Лодыгин остались в запасе.