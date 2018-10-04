«Астана» уверенно победила французский «Ренн» и вышла в лидеры группы Лиги Европы
Футболисты «Астаны» победили французский «Ренн» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» победили французский «Ренн» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы К проходила сегодня, 4 октября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:0.
В первом тайме преимуществом владела «Астана», но за первые 45 минут команды так и не создали
Победу «Астане» принес гол полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который на 64-й минуте поразил ворота «Ренна» головой после подачи хорватского хавбека Марина Томасова с углового. Для 20-летнего Зайнутдинова, который дебютировал в групповом раунде ЛЕ, этот мяч стал первым в еврокубках.
Затем «Ренн» мог сравнять счет, но «Астану» в одном из эпизодов выручила штанга. От совсем нервной концовки казахстанский клуб спас Томасов, который забил в самом начале компенсированного времени.
В ночь с 4 на 5 октября в группе К ЛЕ состоится еще один матч второго тура, в котором чешский «Яблонец» примет киевское «Динамо». Игра начнется в 01:00 по астанинскому времени.
Напомним, в первом туре «Астана» на 95-й минуте в гостях вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» дома победил «Яблонец» (2:1).
Таким образом, на данный момент «Астана» с четырьмя очками возглавляет таблицу группы К. Далее с тремя баллами идет «Ренн». У «Динамо» пока одно очко, а «Яблонец» баллов еще не набрал.
В третьем туре ЛЕ «Астана» 26 октября в гостях сыграет с «Яблонцем», а «Ренн» в этот же день примет «Динамо».
|Григорий Бабаян
|Сабри Лямуши
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус (Финляндия)