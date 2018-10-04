Тренер «Ренна» нашел объяснение поражению от «Астаны» в группе Лиги Европы
Главный тренер французского «Ренна» Сабри Лямуши объяснил поражение от «Астаны» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер французского «Ренна» Сабри Лямуши объяснил поражение от «Астаны» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
— У нас такое впечатление, что игра у команды не идет…
— У меня такое же впечатление. Мы владели мячом. Но есть и другие обстоятельства — мы проделали долгий путь. Соперник забил два гола, а мы были слишком расточительны. Вы правы. Сейчас не лучший период.
— Как объясните неудачный результат?
— Голевые ситуации были и были опасные моменты. Мы старались аккуратно играть в глубине поля. Наверное, нас подводила точность в реализации. И нам не хватало точных передач в завершении атак.
— Ваша команда не может выиграть. С чем это связано?
— Наверное, это связано с отсутствием баланса. Нет доверия к себе. Играем не эффективно в атаке и обороне. Возможно, если не могли забить, то нужно было не пропустить. Нужно было сыграть агрессивнее в атаке и добиться более выгодного результата. Мы не заслуживаем поражения. Мы расстроены. Нам предстоит много работы.
— «Астана» набрала четыре очка с сильными соперниками. Оцените ее старт.
— У них позитивные результаты. Но еще четыре матча и вас ждет напряженный сезон.
— Не считаете, что ваша позиция ослабла?
— Я так не считаю. Были моменты, которые раньше срабатывали, но сейчас не работают.
Отметим, что в ночь с 4 на 5 октября в группе К ЛЕ состоится еще один матч второго тура, в котором чешский «Яблонец» примет киевское «Динамо». Игра начнется в 01:00 по астанинскому времени.
Напомним, в первом туре «Астана» на 95-й минуте в гостях вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» дома победил «Яблонец» (2:1).
Таким образом, на данный момент «Астана» с четырьмя очками возглавляет таблицу группы К. Далее с тремя баллами идет «Ренн». У «Динамо» пока одно очко, а «Яблонец» баллов еще не набрал.
|Григорий Бабаян
|Сабри Лямуши
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус (Финляндия)