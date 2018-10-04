Тренер «Ренна» нашел объяснение поражению от «Астаны» в группе Лиги Европы

Игра второго тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

— У нас такое впечатление, что игра у команды не идет…

— У меня такое же впечатление. Мы владели мячом. Но есть и другие обстоятельства — мы проделали долгий путь. Соперник забил два гола, а мы были слишком расточительны. Вы правы. Сейчас не лучший период.

— Как объясните неудачный результат?

— Голевые ситуации были и были опасные моменты. Мы старались аккуратно играть в глубине поля. Наверное, нас подводила точность в реализации. И нам не хватало точных передач в завершении атак.

— Ваша команда не может выиграть. С чем это связано?

— Наверное, это связано с отсутствием баланса. Нет доверия к себе. Играем не эффективно в атаке и обороне. Возможно, если не могли забить, то нужно было не пропустить. Нужно было сыграть агрессивнее в атаке и добиться более выгодного результата. Мы не заслуживаем поражения. Мы расстроены. Нам предстоит много работы.

— «Астана» набрала четыре очка с сильными соперниками. Оцените ее старт.

— У них позитивные результаты. Но еще четыре матча и вас ждет напряженный сезон.

— Не считаете, что ваша позиция ослабла?

— Я так не считаю. Были моменты, которые раньше срабатывали, но сейчас не работают.

Отметим, что в ночь с 4 на 5 октября в группе К ЛЕ состоится еще один матч второго тура, в котором чешский «Яблонец» примет киевское «Динамо». Игра начнется в 01:00 по астанинскому времени.

Напомним, в первом туре «Астана» на 95-й минуте в гостях вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» дома победил «Яблонец» (2:1).