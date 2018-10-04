Тренер «Астаны» — о матче с «Ренном» в Лиге Европы: Поздравляю всех с громкой победой!

Игра второго тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Видео голов можно посмотреть здесь.

— Я хотел бы поздравить всех с громкой победой. Это все-таки французский «Ренн». По самоотдаче нет претензий. Такие матчи выигрывают не без везения. В конце могли сравнять счет. Немного подсели в конце. В чемпионате Казахстана темп игры другой, — сказал Бабаян после матча.

— Оцените игру Зайнутдинова и почему нет Кляйнхайслера?

— Он играет там, где мы его ставим. Сыграл хорошо. В конце он попросил замену. Ласло почувствовал дискомфорт. Мы не стали рисковать его здоровьем.

Отметим, что в ночь с 4 на 5 октября в группе К ЛЕ состоится еще один матч второго тура, в котором чешский «Яблонец» примет киевское «Динамо». Игра начнется в 01:00 по астанинскому времени.

Напомним, в первом туре «Астана» на 95-й минуте в гостях вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» дома победил «Яблонец» (2:1).