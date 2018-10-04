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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» — о матче с «Ренном» в Лиге Европы: Поздравляю всех с громкой победой!

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал победу над французским «Ренном» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго тура группы К в столице Казахстана завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Видео голов можно посмотреть здесь.

— Я хотел бы поздравить всех с громкой победой. Это все-таки французский «Ренн». По самоотдаче нет претензий. Такие матчи выигрывают не без везения. В конце могли сравнять счет. Немного подсели в конце. В чемпионате Казахстана темп игры другой, — сказал Бабаян после матча.

— Оцените игру Зайнутдинова и почему нет Кляйнхайслера?

— Он играет там, где мы его ставим. Сыграл хорошо. В конце он попросил замену. Ласло почувствовал дискомфорт. Мы не стали рисковать его здоровьем.

Отметим, что в ночь с 4 на 5 октября в группе К ЛЕ состоится еще один матч второго тура, в котором чешский «Яблонец» примет киевское «Динамо». Игра начнется в 01:00 по астанинскому времени.

Напомним, в первом туре «Астана» на 95-й минуте в гостях вырвала ничью у «Динамо» (2:2), а «Ренн» дома победил «Яблонец» (2:1).

Таким образом, на данный момент «Астана» с четырьмя очками возглавляет таблицу группы К. Далее с тремя баллами идет «Ренн». У «Динамо» пока одно очко, а «Яблонец» баллов еще не набрал.

Астана 2:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
4.10.2018, 17:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Сабри Лямуши
Голы
64′ Бактиер Зайнутдинов (М. Томасов) 19
90+1′ Марин Томасов (Р. Янга) 14
Составы
88′ Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
89′ Педру Энрике 11
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
63′ Ришард Алмейда 20
88′ Серикжан Мужиков 7
37′ 75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Юрий Логвиненко 27
71′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
16 Абдулайе Диалло
2 Мехди Зеффан
3 Дамьен Да Силва
26 Жереми Желен
8 Клеман Гренье
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре (к)
11 М`Бай Ньянг 41′
24 Людовик Бааль 27′
15 Рами Бенсебаини 62′
12 Джеймс Леа Силики 68′
22 Ромен Дель Кастильо
28 Дени Вилл Поа 77′
6 Якоб Юханссон
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 3
4 Угловые 1
11 Фолы 6
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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