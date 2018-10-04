Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спартак0
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс0
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон0
Марсель0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф1
Лацио1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме0
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сарпсборг 081
Генк0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Краснодар0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л1
Акхисар БС0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Яблонец0
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ0
ПАОК3
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси0
Види0
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер4
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
19:55
Русенборг1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург3
Селтик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Бордо1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит1
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
19:55
Фенербахче2
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт0
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
19:55
Ворскла1
Спортинг2
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
19:55
Бетис3
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана2
Ренн0
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Вильярреал»: Игнатов и Ломовицкий — в стартовом составе красно-белых

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».

Наверх

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Игнатов, Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Мамин, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ханни, Самедов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Заявление УЕФА по делу Акинфеева
Громкий скандал вокруг Криштиану Роналду
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Президент МОК прокомментировал решение WADA по РУСАДА
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Четырехкратный чемпион ОИ захотел выгнать Шипулина из сборной
Кличко поделился мнением о перспективах Александра Усика
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь