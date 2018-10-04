«Спартак» — «Вильярреал»: Игнатов и Ломовицкий — в стартовом составе красно-белых

«Спартак» — «Вильярреал»: Игнатов и Ломовицкий — в стартовом составе красно-белых

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».