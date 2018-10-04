«Спартак» — «Вильярреал»: Игнатов и Ломовицкий — в стартовом составе красно-белых
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Игнатов, Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Мамин, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ханни, Самедов.