Капитан «Астаны» рассказал о победе над «Ренном» и оценил шансы на выход в плей-офф ЛЕ

Источник: Vesti.kz

По словам футболиста, однако, несмотря на победу над фаворитом, еще рано говорить о выходе команды из группы.

— Мы счастливы, что сегодня обыграли такую команду, как «Ренн». Очень довольны тремя набранными очками. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Нас поддержал полный стадион, приятно было играть. Мы реализовали свои моменты. Хорошо, что одержали домашнюю победу.

— Последние 10 минут «Ренн» давил, что происходило в обороне, что пошло не так?

— Можно сказать, это нормальное явление, когда команда проигрывает. Мы, может, чуть-чуть подустали. График такой, в последнее время игры каждые три дня. Хорошо, что мы держали оборону, хорошо двигались. Команда сыграла очень организованно.

— Что можешь сказать о «Ренне»?

— Видно сразу, что это очень хорошая команда. Они играет в чемпионате Франции, у них хорошие исполнители.

— «Ренн» называют фаворитом группы, вы одержали над ним победу. По этой игре можно сказать, что у «Астаны» хорошие шансы на выход из группы?

— Впереди еще будет интересно. Хорошо, что мы выиграли. Да, у нас сейчас четыре очка. Но это ничего не решает. Еще рано что-то говорить о выходе из группы.

— Было два разных тайма, что вы поменяли после первого?

— Сильно ничего не меняли. Тренер сказал, как справиться с какими-то ситуациями. Самое главное, чтобы мы играли организованно, чтобы не было больших разрывов, и чтобы контратаку, чтобы забить гол. И так и получилось.

— Что скажешь о «Яблонце», с которым предстоит следующая игра?

— Я бы не сказал, что эта команда слабее «Ренна». Они проиграли во Франции на последних минутах. Это очень хорошая команда, сильная. Каждая команда в группе хорошая. Будет очень трудно с «Яблонецем». Мы идем потихоньку от игры к игре, посмотрим. Сейчас для нас ситуация складывается хорошо.

— Квалификация далась «Астане» непросто. Можно сказать, что сейчас команда выравняла игру?

— Начало квалификации каждый год складывается чуть-чуть проблемно. Игроки приходят новые, еще нужно, чтобы они влились. Я думаю, мы двигаемся по правильному пути.