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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» рассказал о победе над «Ренном» и оценил шансы на выход в плей-офф ЛЕ

Капитан и вратарь «Астаны» Ненад Эрич, комментируя победу над французским «Ренном» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, отметил, что его команда идет по правильному пути, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

По словам футболиста, однако, несмотря на победу над фаворитом, еще рано говорить о выходе команды из группы.

— Мы счастливы, что сегодня обыграли такую команду, как «Ренн». Очень довольны тремя набранными очками. Спасибо болельщикам, что пришли на игру. Нас поддержал полный стадион, приятно было играть. Мы реализовали свои моменты. Хорошо, что одержали домашнюю победу.

— Последние 10 минут «Ренн» давил, что происходило в обороне, что пошло не так?

— Можно сказать, это нормальное явление, когда команда проигрывает. Мы, может, чуть-чуть подустали. График такой, в последнее время игры каждые три дня. Хорошо, что мы держали оборону, хорошо двигались. Команда сыграла очень организованно.

— Что можешь сказать о «Ренне»?

— Видно сразу, что это очень хорошая команда. Они играет в чемпионате Франции, у них хорошие исполнители.

— «Ренн» называют фаворитом группы, вы одержали над ним победу. По этой игре можно сказать, что у «Астаны» хорошие шансы на выход из группы?

— Впереди еще будет интересно. Хорошо, что мы выиграли. Да, у нас сейчас четыре очка. Но это ничего не решает. Еще рано что-то говорить о выходе из группы.

— Было два разных тайма, что вы поменяли после первого?

— Сильно ничего не меняли. Тренер сказал, как справиться с какими-то ситуациями. Самое главное, чтобы мы играли организованно, чтобы не было больших разрывов, и чтобы контратаку, чтобы забить гол. И так и получилось.

— Что скажешь о «Яблонце», с которым предстоит следующая игра?

— Я бы не сказал, что эта команда слабее «Ренна». Они проиграли во Франции на последних минутах. Это очень хорошая команда, сильная. Каждая команда в группе хорошая. Будет очень трудно с «Яблонецем». Мы идем потихоньку от игры к игре, посмотрим. Сейчас для нас ситуация складывается хорошо.

— Квалификация далась «Астане» непросто. Можно сказать, что сейчас команда выравняла игру?

— Начало квалификации каждый год складывается чуть-чуть проблемно. Игроки приходят новые, еще нужно, чтобы они влились. Я думаю, мы двигаемся по правильному пути.

Напомним, игра второго тура группы К проходила сегодня, 4 октября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:0.

Астана 2:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
4.10.2018, 17:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Сабри Лямуши
Голы
64′ Бактиер Зайнутдинов (М. Томасов) 19
90+1′ Марин Томасов (Р. Янга) 14
Составы
88′ Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
89′ Педру Энрике 11
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
63′ Ришард Алмейда 20
88′ Серикжан Мужиков 7
37′ 75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Юрий Логвиненко 27
71′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
16 Абдулайе Диалло
2 Мехди Зеффан
3 Дамьен Да Силва
26 Жереми Желен
8 Клеман Гренье
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре (к)
11 М`Бай Ньянг 41′
24 Людовик Бааль 27′
15 Рами Бенсебаини 62′
12 Джеймс Леа Силики 68′
22 Ромен Дель Кастильо
28 Дени Вилл Поа 77′
6 Якоб Юханссон
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 3
4 Угловые 1
11 Фолы 6
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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