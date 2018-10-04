Сколько заработала «Астана» после победы над «Ренном» в группе Лиги Европы
Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая победила французский «Ренн» во втором туре группового раунда Лиги Европы.
Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая победила французский «Ренн» во втором туре группового раунда Лиги Европы.
Игра проходила сегодня, 4 октября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:0.
Напомним, свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, где выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.
За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.
После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд
В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьи против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн». За победу на этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.
Таким образом, на данный момент «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 4 миллиона 780 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние 10 лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).
|Григорий Бабаян
|Сабри Лямуши
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус (Финляндия)