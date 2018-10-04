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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» после победы над «Ренном» в группе Лиги Европы

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько уже заработала в этом еврокубковом сезоне «Астана», которая победила французский «Ренн» во втором туре группового раунда Лиги Европы.

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Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 4 октября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:0.

Напомним, свой еврокубковый путь «Астана» начинала в квалификации Лиги чемпионов, где выбила черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), но проиграла хорватскому «Динамо» из Загреба (0:2, 0:1) в третьем раунде.

За первый раунд ЛЧ «Астана» получила 280 тысяч евро, за второй — 380 тысяч, а за третий — 480 тысяч. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, казахстанский клуб получит еще 260 тысяч. Общая сумма выплат «Астане» за квалификацию ЛЧ составила 1,4 миллиона евро.

После вылета из ЛЧ «Астана» перешла в раунд плей-офф Лиги Европы, где в борьбе за выход в группу в серии пенальти победила кипрский АПОЭЛ. Место в группе Е «Астане» принесло 2,62 миллиона евро.

В группе ЛЕ «Астана» стартовала с ничьи против киевского «Динамо» (2:2) в гостях, а затем победила «Ренн». За победу на этой стадии полагается 570 тысяч евро, а за ничью — 190 тысяч.

Таким образом, на данный момент «Астана» заработала в еврокубковом сезоне как минимум 4 миллиона 780 тысяч евро. Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние 10 лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).

Астана 2:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
4.10.2018, 17:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Сабри Лямуши
Голы
64′ Бактиер Зайнутдинов (М. Томасов) 19
90+1′ Марин Томасов (Р. Янга) 14
Составы
88′ Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
89′ Педру Энрике 11
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
63′ Ришард Алмейда 20
88′ Серикжан Мужиков 7
37′ 75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Юрий Логвиненко 27
71′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
16 Абдулайе Диалло
2 Мехди Зеффан
3 Дамьен Да Силва
26 Жереми Желен
8 Клеман Гренье
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре (к)
11 М`Бай Ньянг 41′
24 Людовик Бааль 27′
15 Рами Бенсебаини 62′
12 Джеймс Леа Силики 68′
22 Ромен Дель Кастильо
28 Дени Вилл Поа 77′
6 Якоб Юханссон
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 3
4 Угловые 1
11 Фолы 6
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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