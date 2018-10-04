Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Славией» в матче Лиги Европы

Мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин, появившийся на поле по ходу второго тайма. Для 27-летнего форварда этот матч стал первым в Лиге Европы после полученной в середине марта травмы колена, из-за которой он пропустил чемпионат мира 2018 года в России. Кокорин забил свой второй гол после возвращения, ранее он отличился в матче 1/16 финала Кубка России против астраханского «Волгаря» (4:0).