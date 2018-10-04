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21:54 (мск), источник: ТАСС

Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Славией» в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над пражской «Славией» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. На встрече, которая прошла на стадионе «Санкт-Петербург», присутствовало 45 408 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин, появившийся на поле по ходу второго тайма. Для 27-летнего форварда этот матч стал первым в Лиге Европы после полученной в середине марта травмы колена, из-за которой он пропустил чемпионат мира 2018 года в России. Кокорин забил свой второй гол после возвращения, ранее он отличился в матче 1/16 финала Кубка России против астраханского «Волгаря» (4:0).

«Зенит» и «Славия» до этой встречи не играли друг против друга в еврокубках, причем «Зенит» никогда не пересекался с чешскими клубами, а «Славия» — с российскими.

В следующем туре «Зенит» примет французский «Бордо», «Славия» в гостях сыграет с «Копенгагеном». Обе встречи пройдут 25 октября.

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Славия Пр
4.10.2018, 19:55 Зрители: 45408 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Индржих Трпишовски
Голы
80′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
90+5′ Луиш Нету 13
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
Артем Дзюба 22
90′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
64′ Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
63′ Себастьян Дриусси 11
Александр Кокорин 9
1 Ондржей Коларж
18 Ян Боржил
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
15 Ондржей Кудела
17 Мирослав Стох
8 Яромир Змргал
10 Йозеф Хушбауэр
22 Томаш Соучек (к) 36′
5 Владимир Цоуфал 83′
25 Михал Фридрих
27 Ибраим Траоре 89′
19 Симон Дели
16 Ян Матоушек 53′
20 Александру Бэлуцэ 60′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 25
2 Удары в створ 11
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 13
7 Фолы 14
7 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йылмаз (Турция)
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