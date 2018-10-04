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4 октября, источник: Vesti.kz

«Астана» повторила достижение «Кайрата» в еврокубках

«Астана» стала второй казахстанской командой, которая победила клуб из ТОП-5 чемпионатов в еврокубках, передает корреспондент Vesti.kz.

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Первым такого достижения добился «Кайрат», который в сезоне 2015/16 в раунде плей-офф Лиги Европы на своем поле обыграл французский «Бордо» — 2:1. В том противостоянии алматинский клуб проиграл лишь из-за правила гостевого гола и упустил шанс попасть в группу ЛЕ.

Вторым команду из ТОП-5 чемпионатов обыграла «Астана», которая в рамках группового раунда ЛЕ текущего сезона победила французский «Ренн» — 2:0.

Первым с командой из ТОП-5 чемпионатов сыграл «Актобе». который в сезоне 2009/10 проиграл немецкому «Вердеру» в раунде плей-офф ЛЕ — 0:2, 3:6.

До «Ренна» трижды с командами из ТОП-5 чемпионатов играла «Астана». В сезоне 2014/15 «Астана» проиграла испанскому «Вильярреалу» в раунде плей-офф ЛЕ — 0:3, 0:4, в сезоне 2015/16 были домашняя ничья и разгромное поражение от испанского «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов — 0:0 и 0:4, а в сезоне 2017/18 два поражения от того же «Вильярреала», но в группе ЛЕ — 2:3, 1:3.

К ТОП-5 чемпионатам относятся сильнейшие лиги Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Астана 2:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
4.10.2018, 17:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Сабри Лямуши
Голы
64′ Бактиер Зайнутдинов (М. Томасов) 19
90+1′ Марин Томасов (Р. Янга) 14
Составы
88′ Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
Евгений Постников 44
Дмитрий Шомко 77
89′ Педру Энрике 11
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
63′ Ришард Алмейда 20
88′ Серикжан Мужиков 7
37′ 75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Юрий Логвиненко 27
71′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
16 Абдулайе Диалло
2 Мехди Зеффан
3 Дамьен Да Силва
26 Жереми Желен
8 Клеман Гренье
14 Бенжамен Буриго
21 Бенжамен Андре (к)
11 М`Бай Ньянг 41′
24 Людовик Бааль 27′
15 Рами Бенсебаини 62′
12 Джеймс Леа Силики 68′
22 Ромен Дель Кастильо
28 Дени Вилл Поа 77′
6 Якоб Юханссон
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 3
4 Угловые 1
11 Фолы 6
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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