«Астана» повторила достижение «Кайрата» в еврокубках

Первым такого достижения добился «Кайрат», который в сезоне 2015/16 в раунде плей-офф Лиги Европы на своем поле обыграл французский «Бордо» — 2:1. В том противостоянии алматинский клуб проиграл лишь из-за правила гостевого гола и упустил шанс попасть в группу ЛЕ.

До «Ренна» трижды с командами из ТОП-5 чемпионатов играла «Астана». В сезоне 2014/15 «Астана» проиграла испанскому «Вильярреалу» в раунде плей-офф ЛЕ — 0:3, 0:4, в сезоне 2015/16 были домашняя ничья и разгромное поражение от испанского «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов — 0:0 и 0:4, а в сезоне 2017/18 два поражения от того же «Вильярреала», но в группе ЛЕ — 2:3, 1:3.