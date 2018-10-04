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4 октября, источник: Р-Спорт

Лондонский «Арсенал» разгромил в гостях «Карабах» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» победили азербайджанский «Карабах» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча группы E, прошедшая в четверг в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала». Голы забили Сократис Папастатопулос (4-я минута), Эмиль Смит-Роу (53) и Маттео Гендузи (80).

В другом матче данной группы лиссабонский «Спортинг» в гостях обыграл полтавскую «Ворсклу» — 2:1.

Другие встречи завершились со следующими результатами:

Группа A

  • «Байер» (Германия) — АЕК (Кипр) — 4:2,
  • «Цюрих» (Швейцария) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0.

Группа B

  • «Зальцбург» (Австрия) — «Селтик» (Шотландия) — 3:1,
  • «Русенборг» (Норвегия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:3.

Группа D

  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:2,
  • «Фенербахче» (Турция) — «Спартак» (Трнава, Словакия) — 2:0.

Группа F

  • «Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1,
  • «Бетис» (Испания) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0.
Карабах 0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
4.10.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа E Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Эмери Унаи
Голы
5 Сократис Папастатопулос 4′
55 Эмиль Смит-Роу 53′
29 Маттео Гендузи 80′
Составы
Вагнер да Силва 13
33′ Максим Медведев (к) 5
Анси Аголли 25
Якуб Ржезничак 52
Бадави Гусейнов 55
Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Абделла Зубир 17
Инносент Эмегара 7
84′ Гара Гараев 2
Симеон Славчев 6
67′ Филип Озобич 19
Араз Абдуллаев 9
61′ Махир Мадатов 11
Дзон Деларж 28
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
12 Штефан Лихтштайнер
16 Роб Холдинг 43′
31 Сеад Колашинац
4 Мохамед Эль-Нени
29 Маттео Гендузи
23 Дэнни Уэлбек
18 Начо Монреаль (к) 45′
11 Лукас Торрейра
55 Эмиль Смит-Роу 65′
10 Месут Езил
17 Алекс Ивоби 71′
9 Александр Ляказетт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
6 Угловые 4
9 Фолы 9
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
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