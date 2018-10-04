Лондонский «Арсенал» разгромил в гостях «Карабах» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» победили азербайджанский «Карабах» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» победили азербайджанский «Карабах» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы E, прошедшая в четверг в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Арсенала». Голы забили Сократис Папастатопулос (4-я минута), Эмиль
В другом матче данной группы лиссабонский «Спортинг» в гостях обыграл полтавскую «Ворсклу» — 2:1.
Группа A
Группа B
Группа D
Группа F
|Гурбан Гурбанов
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)