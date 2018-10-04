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4 октября, источник: Спорт-Экспресс

Гиперудача «Зенита»: Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы

Петербургская команда плохо играла значительную часть матча со «Славией», но все-таки победила (1:0).

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Бывший клуб Данни

Эта игра могла бы иметь совершенно другой, сентиментальный фон. Если бы ширину и объем любви болельщиков «Зенита» можно было измерить, то Данни попал бы как минимум в пятерку. Бывший капитан сине-бело-голубых всегда тепло отзывался о Санкт-Петербурге и накануне в интервью «СЭ» сказал: «В мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, — «Маритиму» и «Зенит».

В прошлом сезоне Данни играл за «Славию» и ждал, поступит ли ему предложение из России. Не дождался, зато вернулся на Мадейру, где начинал карьеру.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 4.10.2018, 19:55
Зенит
1Славия Пр0

Вместе с Данни «Славию» покинул и другой известный в России футболист — экс-нападающий ЦСКА Нецид. Чех сейчас мог бы помочь пражанам, ведь «Славия» потеряла всех центрфорвардов накануне матча с петербуржцами: Тецл, Шкода и Мешанович не приехали в Питер из-за травм, а фланговый нападающий Олайинка не получил визу. Да и в других линиях у «Славии» хватало зияющих дыр, так что тренеру чехов пришлось лепить состав из тех, кто был здоров.

Крот в опасности

Сергея Семака перед матчем спросили о том, в каком состоянии находится Дзюба, и не требуется ли ему отдых. Тренер заверил, что форвард «Зенита» в порядке, хотя на следующей неделе ему предстоят два матча Лиги наций за сборную России. На игру со «Славией» Семак выпустил и Дзюбу, и других футболистов национальной команды. Правда, в запасе остались Смольников и Кузяев, допустившие результативные ошибки в последнем матче с «Анжи».

У Питера была дополнительная бригада футболистов и на трибунах. «Вираж» специально к матчу со «Славией» подготовил красочный перфоманс, в котором изящно подшутил над чешскими соперниками. Сперва на трибуне растянули баннер с изображением героев советского мультфильма «Необыкновенный матч», а затем снизу из нарисованной норки выкарабкался крот. Тот самый, из детства.

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Крот явно был напуган и не хотел вылезать наружу, ведь там его ждали грозные мальчики из советского мультика. И они точно не были настроены дружелюбно.

Разобранный Питер

Правда, соотечественники крота были настроены совсем иначе. За день до игры защитник «Славии» Кудела намекал на то, что и ничьей будет доволен. Но, судя по всему, лукавил. Гости сразу же начали давить на вражеские ворота, как и предсказывал Семак. «Славия» славится открытой атакующей игрой в Чехии, что и позволило ей победить «Бордо» в стартовом туре. И тренер «Зенита» ожидал такой же прыти.

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«Славия» и насела на ворота Лунева со стартовых минут, а сам вратарь еще и добавил сопернику уверенности. Сначала вратарь неуверенно выбил мяч — прямо в аут. А чуть позже проспал удар Стоха — словак пробил в перекладину, а Лунев даже не шелохнулся.

«Зенит» же выглядел полностью разобранным и неспособным даже сделать несколько вразумительных пасов подряд. Центр поля не работал у хозяев вообще, а оборона постоянно ошибалась при выполнении искусственных офсайдов. Да и просто теряла игроков.

Всегда бы так везло

Во втором тайме «Славия» усилила натиск на хозяйские ворота, и тут уже Луневу пришлось показывать все мастерство, из-за которого его сейчас считают основным преемником Акинфеева в сборной. Пришла в себя и защита «Зенита», которая хотя бы прекратила давать огромное пространство футболистам «Славии» у своей штрафной.

Но у чехов в арсенале оказалось действенное дальнобойное оружие. Змрхал, Стох и Хушбауэр не давали Луневу и минуты передышки, а постоянно бомбардировали его ворота выстрелами из-за штрафной. Казалось, «Зенит» вот-вот дрогнет — уж очень близко «Славия» подошла к голу. В какой-то момент статистика показывала, что чехи громят российскую команду по ударам в створ — 11:0. И это в гостях!

Чтобы исправить ситуацию, Семак отправил в бой Кузяева и Кокорина, и именно последний внес решающий вклад в эту игру. Нападающий поначалу не попал с нескольких метров в створ, а спустя пару минут все же забил. Мяч катился за линию ворот так долго, что, казалось, его все же выбьют. Но это не произошло.

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После гола «Зенит» вжался в штрафную и стал оберегать хлипкое преимущество. Лунев еще пару раз выручил «Зенит», и хозяева все же выиграли. Но по содержанию это совсем не победа лидера премьер-лиги.

Гоша Чернов
из Санкт-Петербурга.

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Славия Пр
4.10.2018, 19:55 Зрители: 45408 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Индржих Трпишовски
Голы
80′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
90+5′ Луиш Нету 13
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
Артем Дзюба 22
90′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
64′ Роберт Мак 20
Далер Кузяев 14
63′ Себастьян Дриусси 11
Александр Кокорин 9
1 Ондржей Коларж
18 Ян Боржил
13 Мишель Нгаде-Нгаджюи
15 Ондржей Кудела
17 Мирослав Стох
8 Яромир Змргал
10 Йозеф Хушбауэр
22 Томаш Соучек (к) 36′
5 Владимир Цоуфал 83′
25 Михал Фридрих
27 Ибраим Траоре 89′
19 Симон Дели
16 Ян Матоушек 53′
20 Александру Бэлуцэ 60′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 25
2 Удары в створ 11
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 13
7 Фолы 14
7 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йылмаз (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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