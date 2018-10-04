Гиперудача «Зенита»: Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы

Бывший клуб Данни

Эта игра могла бы иметь совершенно другой, сентиментальный фон. Если бы ширину и объем любви болельщиков «Зенита» можно было измерить, то Данни попал бы как минимум в пятерку. Бывший капитан сине-бело-голубых всегда тепло отзывался о Санкт-Петербурге и накануне в интервью «СЭ» сказал: «В мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, — «Маритиму» и «Зенит».

В прошлом сезоне Данни играл за «Славию» и ждал, поступит ли ему предложение из России. Не дождался, зато вернулся на Мадейру, где начинал карьеру.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 4.10.2018, 19:55 Зенит 1 Славия Пр 0

Вместе с Данни «Славию» покинул и другой известный в России футболист — экс-нападающий ЦСКА Нецид. Чех сейчас мог бы помочь пражанам, ведь «Славия» потеряла всех центрфорвардов накануне матча с петербуржцами: Тецл, Шкода и Мешанович не приехали в Питер из-за травм, а фланговый нападающий Олайинка не получил визу. Да и в других линиях у «Славии» хватало зияющих дыр, так что тренеру чехов пришлось лепить состав из тех, кто был здоров.

Крот в опасности

Сергея Семака перед матчем спросили о том, в каком состоянии находится Дзюба, и не требуется ли ему отдых. Тренер заверил, что форвард «Зенита» в порядке, хотя на следующей неделе ему предстоят два матча Лиги наций за сборную России. На игру со «Славией» Семак выпустил и Дзюбу, и других футболистов национальной команды. Правда, в запасе остались Смольников и Кузяев, допустившие результативные ошибки в последнем матче с «Анжи».

У Питера была дополнительная бригада футболистов и на трибунах. «Вираж» специально к матчу со «Славией» подготовил красочный перфоманс, в котором изящно подшутил над чешскими соперниками. Сперва на трибуне растянули баннер с изображением героев советского мультфильма «Необыкновенный матч», а затем снизу из нарисованной норки выкарабкался крот. Тот самый, из детства.

Крот явно был напуган и не хотел вылезать наружу, ведь там его ждали грозные мальчики из советского мультика. И они точно не были настроены дружелюбно.

Разобранный Питер

Правда, соотечественники крота были настроены совсем иначе. За день до игры защитник «Славии» Кудела намекал на то, что и ничьей будет доволен. Но, судя по всему, лукавил. Гости сразу же начали давить на вражеские ворота, как и предсказывал Семак. «Славия» славится открытой атакующей игрой в Чехии, что и позволило ей победить «Бордо» в стартовом туре. И тренер «Зенита» ожидал такой же прыти.

«Славия» и насела на ворота Лунева со стартовых минут, а сам вратарь еще и добавил сопернику уверенности. Сначала вратарь неуверенно выбил мяч — прямо в аут. А чуть позже проспал удар Стоха — словак пробил в перекладину, а Лунев даже не шелохнулся.

«Зенит» же выглядел полностью разобранным и неспособным даже сделать несколько вразумительных пасов подряд. Центр поля не работал у хозяев вообще, а оборона постоянно ошибалась при выполнении искусственных офсайдов. Да и просто теряла игроков.

Всегда бы так везло

Во втором тайме «Славия» усилила натиск на хозяйские ворота, и тут уже Луневу пришлось показывать все мастерство, из-за которого его сейчас считают основным преемником Акинфеева в сборной. Пришла в себя и защита «Зенита», которая хотя бы прекратила давать огромное пространство футболистам «Славии» у своей штрафной.

Но у чехов в арсенале оказалось действенное дальнобойное оружие. Змрхал, Стох и Хушбауэр не давали Луневу и минуты передышки, а постоянно бомбардировали его ворота выстрелами из-за штрафной. Казалось, «Зенит» вот-вот дрогнет — уж очень близко «Славия» подошла к голу. В какой-то момент статистика показывала, что чехи громят российскую команду по ударам в створ — 11:0. И это в гостях!

Чтобы исправить ситуацию, Семак отправил в бой Кузяева и Кокорина, и именно последний внес решающий вклад в эту игру. Нападающий поначалу не попал с нескольких метров в створ, а спустя пару минут все же забил. Мяч катился за линию ворот так долго, что, казалось, его все же выбьют. Но это не произошло.

После гола «Зенит» вжался в штрафную и стал оберегать хлипкое преимущество. Лунев еще пару раз выручил «Зенит», и хозяева все же выиграли. Но по содержанию это совсем не победа лидера премьер-лиги.