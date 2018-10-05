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00:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу в матче Лиги Европы

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли греческому ПАОКу со счетом 1:4 в домашнем матче 2-го тура группы L Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первую половину встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева провели крайне неудачно — в течение 17 стартовых минут они пропустили три мяча. На 6-й минуте передачу с левого фланга замкнул Александр Прийович, а затем Лео Жаба дважды подряд поразил ворота Дениса Щербицкого, оформив голевой дубль — 3:0 в пользу гостей. После перерыва борисовчане сразу бросились вперед и создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей. На исходе часа игрового времени, вышедший на замену Максим Скавыш отыграл один мяч. Подопечные Алексея Баги продолжали атаковать, но на 74-й минуте прозевали контрвыпад и капитан ПАОКа Димитриос Пелкас сделал счет 4:1. До финального свистка этот результат не изменился.

В другом сегодняшнем поединке 2-го тура группы L лондонский «Челси» принимал на своем поле венгерский «Види» из Секешфехервара и победил 1:0.

В первом туре 20 сентября футболисты БАТЭ обыграли в Будапеште «Види» — 2:0, а «Челси» в Салониках одолел ПАОК с минимальным перевесом 1:0.

Турнирное положение после двух туров: «Челси» — 6 очков, ПАОК — 3. БАТЭ — 3, «Види» — 0.

БАТЭ 1:4
Первый тайм: 0:3
ПАОК
4.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Рэзван Луческу
Голы
61′ Хосе Анхель Креспо 15
9 Александр Прийович (Лео Жаба) 6′
98 Лео Жаба (Жозе да Силвейра Маурисиу) 11′
98 Лео Жаба (Жозе да Силвейра Маурисиу) 17′
77 Димитриос Пелкас (Лео Жаба) 73′
Составы
Денис Щербицкий 48
Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
46′ Максим Володько 42
Евгений Яблонский 5
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
71′ Станислав Драгун 8
Александр Глеб 11
77′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
59′ Яссе Туоминен 24
Максим Скавыш 15
31 Александрос Пасхалакис
3 Лео Матос
43 Фернанду Варела
6 Алин Тошка
15 Хосе Анхель Креспо
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
77 Димитриос Пелкас (к)
87 Хосе Альберто Каньяс
9 Александр Прийович 76′
47 Чуба Акпом
18 Димитриос Лимниос 70′
21 Диего Бисесвар
98 Лео Жаба 86′
20 Виейринья
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 3
11 Фолы 1
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
Обозначения
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