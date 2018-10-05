Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу в матче Лиги Европы

Первую половину встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева провели крайне неудачно — в течение 17 стартовых минут они пропустили три мяча. На 6-й минуте передачу с левого фланга замкнул Александр Прийович, а затем Лео Жаба дважды подряд поразил ворота Дениса Щербицкого, оформив голевой дубль — 3:0 в пользу гостей. После перерыва борисовчане сразу бросились вперед и создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей. На исходе часа игрового времени, вышедший на замену Максим Скавыш отыграл один мяч. Подопечные Алексея Баги продолжали атаковать, но на 74-й минуте прозевали контрвыпад и капитан ПАОКа Димитриос Пелкас сделал счет 4:1. До финального свистка этот результат не изменился.