Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу в матче Лиги Европы

Первую половину встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева провели крайне неудачно — в течение 17 стартовых минут они пропустили три мяча. На 6-й минуте передачу с левого фланга замкнул Александр Прийович, а затем Лео Жаба дважды подряд поразил ворота Дениса Щербицкого, оформив голевой дубль — 3:0 в пользу гостей. После перерыва борисовчане сразу бросились вперед и создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей. На исходе часа игрового времени, вышедший на замену Максим Скавыш отыграл один мяч. Подопечные Алексея Баги продолжали атаковать, но на 74-й минуте прозевали контрвыпад и капитан ПАОКа Димитриос Пелкас сделал счет 4:1. До финального свистка этот результат не изменился.
В другом сегодняшнем поединке 2-го тура группы L лондонский «Челси» принимал на своем поле венгерский «Види» из Секешфехервара и победил 1:0.
В первом туре 20 сентября футболисты БАТЭ обыграли в Будапеште «Види» — 2:0, а «Челси» в Салониках одолел ПАОК с минимальным перевесом 1:0.
Турнирное положение после двух туров: «Челси» — 6 очков, ПАОК — 3. БАТЭ — 3, «Види» — 0.