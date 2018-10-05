«Спартак» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы

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В составе российской команды дублем отметился Зе Луиш (34-я, с пенальти, 82-я минуты), еще один гол на счету Лоренсо Мельгарехо (85). У гостей отличились Карл Токо Экамби (13), Пабло Форнальс (49) и Сантьяго Касорла (90, с пенальти). По ходу матча «Спартак» два раза отыгрывался, а незадолго до конца встречи вышел вперед, но «Вильярреал» сравнял счет на последней добавленной ко второму тайму минуте.

«Спартак» и «Вильярреал» встречались до этого в 2004 году в матчах третьего раунда Кубка Интертото. Тогда в гостях «Спартак» потерпел минимальное поражение — 0:1, а домашний матч завершился вничью — 2:2. В тех матчах принимали участие полузащитник «Вильярреала» Касорла, который вошел в заявку на матч со «Спартаком» в Лиге Европы и вышел на замену на 70-й минуте, и полузащитник «Спартака» Александр Самедов, проведший матч на скамейке запасных.