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00:09 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» со счетом 3:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды дублем отметился Зе Луиш (34-я, с пенальти, 82-я минуты), еще один гол на счету Лоренсо Мельгарехо (85). У гостей отличились Карл Токо Экамби (13), Пабло Форнальс (49) и Сантьяго Касорла (90, с пенальти). По ходу матча «Спартак» два раза отыгрывался, а незадолго до конца встречи вышел вперед, но «Вильярреал» сравнял счет на последней добавленной ко второму тайму минуте.

«Спартак» и «Вильярреал» встречались до этого в 2004 году в матчах третьего раунда Кубка Интертото. Тогда в гостях «Спартак» потерпел минимальное поражение — 0:1, а домашний матч завершился вничью — 2:2. В тех матчах принимали участие полузащитник «Вильярреала» Касорла, который вошел в заявку на матч со «Спартаком» в Лиге Европы и вышел на замену на 70-й минуте, и полузащитник «Спартака» Александр Самедов, проведший матч на скамейке запасных.

В другом матче группы G шотландский «Рейнджерс» обыграл австрийский «Рапид» со счетом 3:1. В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав одно очко, лидирует «Рейнджерс» (4), второе место у «Рапида (3), третье — у «Вильярреала» (2). В следующем туре «Спартак» примет «Рейнджерс», «Вильярреал» также дома сыграет с «Рапидом». Обе встречи пройдут 25 октября.

Спартак 3:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
4.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Хавьер Кальеха
Голы
34′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ташаев, С. Ханни) 9
85′ Лоренсо Мельгарехо 25
17 Карл Токо-Экамби (М. Тригерос) 13′
8 Пабло Форнальс 49′
19 Санти Касорла 90+6′
Составы
Александр Максименко 98
86′ Николай Рассказов 92
81′ Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
83′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Артем Тимофеев 40
80′ Александр Ломовицкий 27
Александр Ташаев 88
69′ Михаил Игнатов 22
Софьян Ханни 94
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар (к)
16 Альфонсо Педраса
6 Виктор Руис
23 Даниэле Бонера
4 Рамиро Фунес Мори
14 Мануэль Тригерос
8 Пабло Форнальс
30 Самуэль Чиквуэзе 71′
19 Санти Касорла
10 Никола Сансоне 61′ 52′
7 Херард Морено
17 Карл Токо-Экамби 77′
24 Мигель Лаюн
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 10
9 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Боковой судья Майк Пикель (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
За воротами Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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