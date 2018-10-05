Футболисты «Краснодара» обыграли «Севилью» в матче Лиги Европы

В составе российской команды забитыми мячами отметились Маурисио Перейра (72-я минута) и Торнике Окриашвили (88), у гостей отличился Нолито (43). Встречу посетили 31 346 зрителей.

«Краснодар» не проигрывает с 18 августа, тогда в матче чемпионата России команда на своем поле уступила московскому «Спартаку» (0:1). В стартовом составе «Севильи» вышел голландский нападающий Квинси Промес, который перешел этим летом из «Спартака». Он был заменен на 77-й минуте.

«Краснодар» и «Севилья» ранее не играли друг против друга. «Краснодар» ранее провел с испанскими клубами четыре матча, с «Реал Сосьедадом» команда играла в квалификации Лиги Европы (одна победа и одно поражение), против «Сельты» — в 1/8 финала турнира (два поражения).