Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.10
Спартак3
Вильярреал3
Футбол. Еврокубки
4.10
Рейнджерс3
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
4.10
Аполлон2
Марсель2
Футбол. Еврокубки
4.10
Айнтрахт Ф4
Лацио1
Футбол. Еврокубки
4.10
Мальме2
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
4.10
Сарпсборг 083
Генк1
Футбол. Еврокубки
4.10
Краснодар2
Севилья1
Футбол. Еврокубки
4.10
Стандард Л2
Акхисар БС1
Футбол. Еврокубки
4.10
Яблонец2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
4.10
БАТЭ1
ПАОК4
Футбол. Еврокубки
4.10
Челси1
Види0
Футбол. Еврокубки
4.10
Байер4
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
4.10
Цюрих1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
4.10
Русенборг1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
4.10
Зальцбург3
Селтик1
Футбол. Еврокубки
4.10
Бордо1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
4.10
Зенит1
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
4.10
Фенербахче2
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
4.10
Андерлехт0
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
4.10
Ворскла1
Спортинг2
Футбол. Еврокубки
4.10
Карабах0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
4.10
Бетис3
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
4.10
Милан3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
4.10
Астана2
Ренн0
Все события
Фоторепортажи
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
00:27 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли «Севилью» в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл испанскую «Севилью» со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Наверх

В составе российской команды забитыми мячами отметились Маурисио Перейра (72-я минута) и Торнике Окриашвили (88), у гостей отличился Нолито (43). Встречу посетили 31 346 зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» не проигрывает с 18 августа, тогда в матче чемпионата России команда на своем поле уступила московскому «Спартаку» (0:1). В стартовом составе «Севильи» вышел голландский нападающий Квинси Промес, который перешел этим летом из «Спартака». Он был заменен на 77-й минуте.

«Краснодар» и «Севилья» ранее не играли друг против друга. «Краснодар» ранее провел с испанскими клубами четыре матча, с «Реал Сосьедадом» команда играла в квалификации Лиги Европы (одна победа и одно поражение), против «Сельты» — в 1/8 финала турнира (два поражения).

В другом матче группы J бельгийский «Стандард» обыграл турецкий «Акхисар» — 2:1. В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место, набрав шесть очков, второй идет «Севилья», третьим — «Стандард» (по 3), четвертым — «Акхисар» (0). В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет со «Стандардом», «Севилья» примет «Акхисар». Обе встречи пройдут 25 октября.

Краснодар 2:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
4.10.2018, 22:00 Зрители: 31346 Групповой турнир: Группа J Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Пабло Мачин
Голы
72′ Маурисио Перейра (П. Мамаев) 33
88′ Торнике Окриашвили (В. Классон) 70
77 Шарль Каборе 43′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Кристиан Куэва 20
Виктор Классон 16
73′ Павел Мамаев 17
Магомед-Шапи Сулейманов 93
69′ Шарль Каборе 77
Маурисио Перейра 33
84′ Вандерсон Масиэл 7
Торнике Окриашвили 70
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес
4 Симон Кьер
24 Жорис Гнаньон
16 Гонсалес Хесус Навас (к)
23 Гильерме Арана
7 Роке Меса
10 Эвер Банега
8 Нолито 76′
40 Хави Васкес
14 Луис Муриэль 61′
12 Андре Силва
21 Квинси Промес 76′
9 Виссам Бен Йеддер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
17 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
11 Фолы 6
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Стрембергссон (Швеция)
Боковой судья Боян Панджич (Швеция)
Боковой судья Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Боковой судья Даниэль Густавссон (Швеция)
Боковой судья Йоаким Амри Нильссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
«Спартак» упустил победу в Лиге Европы из-за гола на 96-й минуте
Гиперудача «Зенита»: Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Матчем в Туле откроется программа 10-го тура чемпионата России
Футболисты «Анжи» выдвинули ультиматум руководству клуба
«Челси» одержал вторую победу подряд в группе Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь