Футболисты «Краснодара» обыграли «Севилью» в матче Лиги Европы

В составе российской команды забитыми мячами отметились Маурисио Перейра (72-я минута) и Торнике Окриашвили (88), у гостей отличился Нолито (43). Встречу посетили 31 346 зрителей.
«Краснодар» не проигрывает с 18 августа, тогда в матче чемпионата России команда на своем поле уступила московскому «Спартаку» (0:1). В стартовом составе «Севильи» вышел голландский нападающий Квинси Промес, который перешел этим летом из «Спартака». Он был заменен на 77-й минуте.
«Краснодар» и «Севилья» ранее не играли друг против друга. «Краснодар» ранее провел с испанскими клубами четыре матча, с «Реал Сосьедадом» команда играла в квалификации Лиги Европы (одна победа и одно поражение), против «Сельты» — в 1/8 финала турнира (два поражения).
В другом матче группы J бельгийский «Стандард» обыграл турецкий «Акхисар» — 2:1. В турнирной таблице «Краснодар» занимает первое место, набрав шесть очков, второй идет «Севилья», третьим — «Стандард» (по 3), четвертым — «Акхисар» (0). В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет со «Стандардом», «Севилья» примет «Акхисар». Обе встречи пройдут 25 октября.