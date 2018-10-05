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00:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Челси» одержали победу над венгерским «Види» в матче Лиги Европы

ТАСС, 5 октября. Английский футбольный клуб «Челси» победил венгерский «Види» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Источник: AP 2018

Гол на 70-й минуте забил Альваро Мората.

В другом матче группы L греческий ПАОК разгромил белорусский БАТЭ — 4:1.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа H, 4.10.2018, 22:00
Айнтрахт Ф
4Лацио1

«Челси» лидирует в турнирной таблице с шестью очками, «Види» не набрал очков и идет четвертым. На счету ПАОКа и БАТЭ по три очка. В следующем матче «Челси» 25 октября примет БАТЭ, в тот же день «Види» сыграет в гостях с ПАОКом.

В группе Н немецкий «Айнтрахт» одержал крупную победу над итальянским «Лацио» со счетом 4:1. «Айнтрахт» возглавляет таблицу с шестью очками, «Лацио» идет вторым (три очка), третьим — французский «Марсель», четвертым — кипрский «Аполлон» (по одному очку).

В группе I в лидеры вышел норвежский «Сарпсборг», победивший бельгийский «Генк» со счетом 3:1, в другом матче группы турецкий «Бешикташ» проиграл шведскому «Мальмё» (0:2). У всех команд в группе по три очка, положение команд («Генк» — второй, «Бешикташ» — третий, «Мальмё» — четвертый) определяется дополнительными показателями.

Челси 1:0
Первый тайм: 0:0
Види
4.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа L Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Марко Николич
Голы
70′ Альваро Мората (Виллиан) 29
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Давиде Дзаппакоста 21
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Эмерсон 33
Сеск Фабрегас 4
Матео Ковачич 17
66′ Альваро Мората 29
66′ Рубен Лофтус-Чик 12
Росс Баркли 8
54′ Родригес Педро 11
Эден Азар 10
74′ Виллиан 22
Виктор Моузес 15
12 Томаш Туйвел
3 Паулу Винисиус
5 Аттила Фиола
11 Лоик Него 14′
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
19 Бобан Николов
44 Марко Шчепович
8 Анел Хаджич 83′
17 Мате Паткаи
9 Саболч Хусти 77′ 44′
10 Иштван Ковач
77 Георгий Миланов 83′ 56′
15 Армин Ходжич
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
18 Угловые 3
9 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мирослав Зелинка (Чехия)
Обозначения
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Желтая карточка
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