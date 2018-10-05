Футболисты «Челси» одержали победу над венгерским «Види» в матче Лиги Европы

Источник: AP 2018

Гол на 70-й минуте забил Альваро Мората.

В другом матче группы L греческий ПАОК разгромил белорусский БАТЭ — 4:1.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа H, 4.10.2018, 22:00 Айнтрахт Ф 4 Лацио 1

«Челси» лидирует в турнирной таблице с шестью очками, «Види» не набрал очков и идет четвертым. На счету ПАОКа и БАТЭ по три очка. В следующем матче «Челси» 25 октября примет БАТЭ, в тот же день «Види» сыграет в гостях с ПАОКом.

В группе Н немецкий «Айнтрахт» одержал крупную победу над итальянским «Лацио» со счетом 4:1. «Айнтрахт» возглавляет таблицу с шестью очками, «Лацио» идет вторым (три очка), третьим — французский «Марсель», четвертым — кипрский «Аполлон» (по одному очку).