Футболисты «Челси» одержали победу над венгерским «Види» в матче Лиги Европы

Гол на 70-й минуте забил Альваро Мората.
В другом матче группы L греческий ПАОК разгромил белорусский БАТЭ — 4:1.
«Челси» лидирует в турнирной таблице с шестью очками, «Види» не набрал очков и идет четвертым. На счету ПАОКа и БАТЭ по три очка. В следующем матче «Челси» 25 октября примет БАТЭ, в тот же день «Види» сыграет в гостях с ПАОКом.
В группе Н немецкий «Айнтрахт» одержал крупную победу над итальянским «Лацио» со счетом 4:1. «Айнтрахт» возглавляет таблицу с шестью очками, «Лацио» идет вторым (три очка), третьим — французский «Марсель», четвертым — кипрский «Аполлон» (по одному очку).
В группе I в лидеры вышел норвежский «Сарпсборг», победивший бельгийский «Генк» со счетом 3:1, в другом матче группы турецкий «Бешикташ» проиграл шведскому «Мальмё» (0:2). У всех команд в группе по три очка, положение команд («Генк» — второй, «Бешикташ» — третий, «Мальмё» — четвертый) определяется дополнительными показателями.