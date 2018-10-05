«Спартак» упустил победу после крутейшего камбэка, «Вильярреал» спас пенальти на 96-й минуте
Зато команда Карреры забила сразу два гола с игры. Впервые в сезоне.
Зато команда Карреры забила сразу два гола с игры. Впервые в сезоне.
Каррера снова удивил всех стартовым стартовым составом. Дебют в основе Михаила Игнатова, там же Ломовицкий. При этом опытные Ханни, Попов и Самедов — на лавке.
А вот «Вильярреал», похоже, не воспринял матч в Москве серьезно. На старт против «Спартака» не попал ни основной вратарь Серхио Асенхо, ни мексиканец Мигель Лайюн, ни суперфорвард Карлос Бакка, ни даже Санти Касорла. Только дублеры.
Тем не менее, в Москве испанцы очень здорово начали матч. «Спартак» снова пропустил первым, уже на 13-й минуте. Зобнин провалился в центре, Рассказов и Боккетти упустили Экамби Токо в штрафной. Шикарный удар камерунского нападающего — и 1:0.
«Спартак» играл достаточно серо, особенно при пустых трибунах, но
Во втором тайме молодые футболисты «Спартака» снова подвели Карреру. На правом фланге опять провалился Рассказов — промахнулся мимо мяча и упустил Пабло Форнальса, который мощно пробил в ближний угол. Уже на 49-й минуте.
После этого спартаковцы завелись и выдали несколько неплохих атак. В упор по воротам не попал Игнатов, после чего был заменен на Ханни. Самым активным в «Спартаке» был Мельгарехо: сначала гол головой (правда, из офсайда), затем штанга.
Старания помогли: «Спартак» наконец забил первый (и сразу второй!) гол с игры в сезоне. Заменивший Ломовицкого Ташаев первым же касанием уложил мяч в голову Зе Луиша, который оформил дубль. Уже через 3 минуты команда провели неплохую контратаку: Ханни пробил в штангу, на добивали успел Мельгарехо. Крутейший камбэк.
Казалось, что все уже решено — «Спартаку» оставалось дотерпеть несколько минут и насладиться первой победой в еврокубках в этом сезоне. Каррера выпустил в центр поля еще и Тимофеева, чтобы снизить давление «Вильярреала». Беда пришла после углового: Ташаев, который 10 минут назад раздавал голевые передачи, схватил соперника за футболку и «привез» пенальти в свои ворота. Максименко не смог отбить удар Касорлы с точки. 3:3.
Жаль только, что шикарное шоу на «Открытие Арене» посмотрело чуть больше 20 тысяч человек. По спартаковским меркам это совсем немного. Болельщики говорят, что дело в завышенной цене билета на только второй по значимости еврокубок. Да и игра «Спартака» в последнее время не радует своих болельщиков.
|Спартак
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3:3
Первый тайм: 1:1
|Вильярреал
|Массимо Каррера
|Хавьер Кальеха
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|10
|9
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
|Боковой судья
|Майк Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|За воротами
|Харм Осмерс (Германия)
|За воротами
|Беньямин Кортус (Германия)