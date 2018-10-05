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00:55 (мск), источник: Sport24

«Спартак» упустил победу после крутейшего камбэка, «Вильярреал» спас пенальти на 96-й минуте

Зато команда Карреры забила сразу два гола с игры. Впервые в сезоне.

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Источник: Sport24

Каррера снова удивил всех стартовым стартовым составом. Дебют в основе Михаила Игнатова, там же Ломовицкий. При этом опытные Ханни, Попов и Самедов — на лавке.

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А вот «Вильярреал», похоже, не воспринял матч в Москве серьезно. На старт против «Спартака» не попал ни основной вратарь Серхио Асенхо, ни мексиканец Мигель Лайюн, ни суперфорвард Карлос Бакка, ни даже Санти Касорла. Только дублеры.

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Тем не менее, в Москве испанцы очень здорово начали матч. «Спартак» снова пропустил первым, уже на 13-й минуте. Зобнин провалился в центре, Рассказов и Боккетти упустили Экамби Токо в штрафной. Шикарный удар камерунского нападающего — и 1:0.

«Спартак» играл достаточно серо, особенно при пустых трибунах, но все-таки сравнял счет. Правда, опять не с игры. Никола Сансоне сыграл очень высоко поднял руку в своей штрафной, Зе Луиш шикарно исполнил пенальти.

Во втором тайме молодые футболисты «Спартака» снова подвели Карреру. На правом фланге опять провалился Рассказов — промахнулся мимо мяча и упустил Пабло Форнальса, который мощно пробил в ближний угол. Уже на 49-й минуте.

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После этого спартаковцы завелись и выдали несколько неплохих атак. В упор по воротам не попал Игнатов, после чего был заменен на Ханни. Самым активным в «Спартаке» был Мельгарехо: сначала гол головой (правда, из офсайда), затем штанга.

Старания помогли: «Спартак» наконец забил первый (и сразу второй!) гол с игры в сезоне. Заменивший Ломовицкого Ташаев первым же касанием уложил мяч в голову Зе Луиша, который оформил дубль. Уже через 3 минуты команда провели неплохую контратаку: Ханни пробил в штангу, на добивали успел Мельгарехо. Крутейший камбэк.

Казалось, что все уже решено — «Спартаку» оставалось дотерпеть несколько минут и насладиться первой победой в еврокубках в этом сезоне. Каррера выпустил в центр поля еще и Тимофеева, чтобы снизить давление «Вильярреала». Беда пришла после углового: Ташаев, который 10 минут назад раздавал голевые передачи, схватил соперника за футболку и «привез» пенальти в свои ворота. Максименко не смог отбить удар Касорлы с точки. 3:3.

Жаль только, что шикарное шоу на «Открытие Арене» посмотрело чуть больше 20 тысяч человек. По спартаковским меркам это совсем немного. Болельщики говорят, что дело в завышенной цене билета на только второй по значимости еврокубок. Да и игра «Спартака» в последнее время не радует своих болельщиков.

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Спартак 3:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
4.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Хавьер Кальеха
Голы
34′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ташаев, С. Ханни) 9
85′ Лоренсо Мельгарехо 25
17 Карл Токо-Экамби (М. Тригерос) 13′
8 Пабло Форнальс 49′
19 Санти Касорла 90+6′
Составы
Александр Максименко 98
86′ Николай Рассказов 92
81′ Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
83′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Артем Тимофеев 40
80′ Александр Ломовицкий 27
Александр Ташаев 88
69′ Михаил Игнатов 22
Софьян Ханни 94
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар (к)
16 Альфонсо Педраса
6 Виктор Руис
23 Даниэле Бонера
4 Рамиро Фунес Мори
14 Мануэль Тригерос
8 Пабло Форнальс
30 Самуэль Чиквуэзе 71′
19 Санти Касорла
10 Никола Сансоне 61′ 52′
7 Херард Морено
17 Карл Токо-Экамби 77′
24 Мигель Лаюн
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 10
9 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Боковой судья Майк Пикель (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
За воротами Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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