«Спартак» упустил победу после крутейшего камбэка, «Вильярреал» спас пенальти на 96-й минуте

Источник: Sport24

Каррера снова удивил всех стартовым стартовым составом. Дебют в основе Михаила Игнатова, там же Ломовицкий. При этом опытные Ханни, Попов и Самедов — на лавке.

А вот «Вильярреал», похоже, не воспринял матч в Москве серьезно. На старт против «Спартака» не попал ни основной вратарь Серхио Асенхо, ни мексиканец Мигель Лайюн, ни суперфорвард Карлос Бакка, ни даже Санти Касорла. Только дублеры.

Тем не менее, в Москве испанцы очень здорово начали матч. «Спартак» снова пропустил первым, уже на 13-й минуте. Зобнин провалился в центре, Рассказов и Боккетти упустили Экамби Токо в штрафной. Шикарный удар камерунского нападающего — и 1:0.

«Спартак» играл достаточно серо, особенно при пустых трибунах, но все-таки сравнял счет. Правда, опять не с игры. Никола Сансоне сыграл очень высоко поднял руку в своей штрафной, Зе Луиш шикарно исполнил пенальти.

Во втором тайме молодые футболисты «Спартака» снова подвели Карреру. На правом фланге опять провалился Рассказов — промахнулся мимо мяча и упустил Пабло Форнальса, который мощно пробил в ближний угол. Уже на 49-й минуте.

После этого спартаковцы завелись и выдали несколько неплохих атак. В упор по воротам не попал Игнатов, после чего был заменен на Ханни. Самым активным в «Спартаке» был Мельгарехо: сначала гол головой (правда, из офсайда), затем штанга.

Старания помогли: «Спартак» наконец забил первый (и сразу второй!) гол с игры в сезоне. Заменивший Ломовицкого Ташаев первым же касанием уложил мяч в голову Зе Луиша, который оформил дубль. Уже через 3 минуты команда провели неплохую контратаку: Ханни пробил в штангу, на добивали успел Мельгарехо. Крутейший камбэк.

Казалось, что все уже решено — «Спартаку» оставалось дотерпеть несколько минут и насладиться первой победой в еврокубках в этом сезоне. Каррера выпустил в центр поля еще и Тимофеева, чтобы снизить давление «Вильярреала». Беда пришла после углового: Ташаев, который 10 минут назад раздавал голевые передачи, схватил соперника за футболку и «привез» пенальти в свои ворота. Максименко не смог отбить удар Касорлы с точки. 3:3.