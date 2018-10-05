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23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
08:58 (мск), источник: ТАСС

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после двух побед в ЛЕ

ТАСС, 5 октября. Россия благодаря успешному выступлению своих команд во втором туре групповой стадии Лиги Европы сумела увеличить отрыв от Португалии в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Эта позиция дает право в сезоне-2020/21 выставить в Лиге чемпионов три клуба.

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По итогам игрового дня Лиги Европы три отечественные команды принесли России довольно важные 0,8 балла.

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Победы одержали «Зенит» и «Краснодар», обыгравшие чешскую «Славию» (1:0) и испанскую «Севилью» (2:1) соответственно. «Спартак» же в драматичном матче сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» (3:3). Таким образом, Россия набрала 47,049 балла.

Находящаяся на седьмом месте Португалия заработала 0,4 балла благодаря победе лиссабонского «Спортинга» над полтавской «Ворсклой» (2:1). Португальцы набрали 41,632 балла, а их отставание от России вновь увеличилось до 5,4 балла. Идущая на пятом месте Франция (52,165) заработала только 0,16 балла — из трех ее клубов очки добыл только «Марсель», сыгравший вничью с «Аполлоном» (2:2).

В самой верхней части рейтинга Англия благодаря победам лондонских «Челси» и «Арсенала» обошла Италию и стала второй (67,748). У итальянцев, набравших 67,725 балла, из двух команд осечку допустил «Лацио», крупно уступив немецкому «Франкфурту» — 1:4. Идущая четвертой Германия набрала 62,641 балла.

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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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