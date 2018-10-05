Победа «Астаны» в Лиге Европы подняла Казахстан на 26-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА
После второго тура группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 27-го на 26-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает KazFootball.kz.
После второго тура группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 27-го на 26-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает KazFootball.kz.
С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитаются.
Столичная «Астана» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уверенно обыграла французский «Ренн» (2:0).
Таким образом, Казахстан занимает 26-е место с коэффициентом 18,000 (3.000 рейтинг текущего сезона).
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 89,712 (5.714).
2. Англия — 67,748 (4,928).
3. Италия — 67,725 (5,642).
4. Германия — 62,641 (5,928).
5. Франция — 52,165 (4,250).
6. Россия — 47,049 (4,083).
7. Португалия — 41,632 (4,300).
8. Украина — 35,900 (2,600).
9. Бельгия — 35,500 (3,400).
10. Турция — 32,200 (3,100)
…
24. Польша — 19,250 (2,250).
25. Израиль — 18,625 (2,625).
26. Казахстан — 18,000 (3,000).
27. Азербайджан — 18,500 (1,875).
28. Болгария — 16,500 (3,000).