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11:22 (мск), источник: Vesti.kz

Победа «Астаны» в Лиге Европы подняла Казахстан на 26-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА

После второго тура группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 27-го на 26-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает KazFootball.kz.

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С еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитаются.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

Столичная «Астана» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уверенно обыграла французский «Ренн» (2:0).

Таким образом, Казахстан занимает 26-е место с коэффициентом 18,000 (3.000 рейтинг текущего сезона).

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 89,712 (5.714).

2. Англия — 67,748 (4,928).

3. Италия — 67,725 (5,642).

4. Германия — 62,641 (5,928).

5. Франция — 52,165 (4,250).

6. Россия — 47,049 (4,083).

7. Португалия — 41,632 (4,300).

8. Украина — 35,900 (2,600).

9. Бельгия — 35,500 (3,400).

10. Турция — 32,200 (3,100)

24. Польша — 19,250 (2,250).

25. Израиль — 18,625 (2,625).

26. Казахстан — 18,000 (3,000).

27. Азербайджан — 18,500 (1,875).

28. Болгария — 16,500 (3,000).

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