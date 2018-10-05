Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили
Главный тренер
Главный тренер
Матч был непростым, но мы победили. С этих слов начал свою послематчевую
— Нужно было раньше забить, может быть, тогда было бы более интересно. Появились возможности для быстрых атак после забитого мяча. Но и соперник был хорош — комбинировали, били много с дальних дистанций, — приводит слова наставника
Семак признал, что во вчерашнем матче «Зенит» играл вторым номером и отдал чешской команде инициативу. Соперник нанес по воротам хозяев 23 удара, 13 из которых пришлись в створ. Петербуржцы ответили лишь двумя попаданиями «в рамку». Правда один из них стал голевым.
Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. При чем форвард вышел на замену лишь незадолго до своего гола.
Теперь, после двух туров группового этапа Лиги Европы в квартете С двоевластие. По четыре очка имеют «Зенит» и «Копенгаген», обыгравший «Бордо». «Славия» — на третьем месте, а французы с «баранкой» замыкают таблицу.