Семак: Это была не лучшая игра «Зенита», но мы победили

Источник: РИА "Новости"

Матч был непростым, но мы победили. С этих слов начал свою послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Игра со «Славией», которая получилась очень вязкой, тяжелой, все же закончилась в пользу петербуржцев 1:0.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 4.10.2018, 19:55 Зенит 1 Славия Пр 0

— Нужно было раньше забить, может быть, тогда было бы более интересно. Появились возможности для быстрых атак после забитого мяча. Но и соперник был хорош — комбинировали, били много с дальних дистанций, — приводит слова наставника сине-бело-голубых пресс-служба клуба.

Семак признал, что во вчерашнем матче «Зенит» играл вторым номером и отдал чешской команде инициативу. Соперник нанес по воротам хозяев 23 удара, 13 из которых пришлись в створ. Петербуржцы ответили лишь двумя попаданиями «в рамку». Правда один из них стал голевым.

Единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. При чем форвард вышел на замену лишь незадолго до своего гола.