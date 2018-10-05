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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Когда порядок бьет класс». Как «Астана» играла с «Ренном» во втором туре Лиги Европы

«Астана» после победы над французским «Ренном» во втором туре группового этапа Лиги Европы стала лидером своего квартета, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч в столице Казахстана получился вязким, в связи с чем полтора тайма команды играли без острых моментов. Тем не менее хозяева поля более бережно отнеслись к своим немногочисленным возможностям для взятия ворот, тогда как гости несколько раз простили Ненада Эрича.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

В конце встречи был виден класс французской команды, но в этот вечер порядок побил класс, а статистика игры следующая: удары 8−14 (в створ 2−3), угловые 4−1, офсайды 4−2, пасы 388−579 (точные 305−497), отборы/перехваты/подборы 40−41, желтые карточки 4−2, фолы 11−6, владение мячом 44%-56%.

Напомним, встреча второго тура группового этапа Лиги Европы на «Астане Арене» завершилась победой команды Григория Бабаяна со счетом 2:0. Таким образом астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в квартете К. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно). При этом оборона казахстанского клуба оказалась самой надежной в группе, в ее пассиве всего два пропущенных мяча.

Игры третьего тура пройдут 25 октября. В этот день встретятся «Яблонец» — «Астана», «Ренн» — «Динамо».

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