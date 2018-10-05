«Когда порядок бьет класс». Как «Астана» играла с «Ренном» во втором туре Лиги Европы
«Астана» после победы над французским «Ренном» во втором туре группового этапа Лиги Европы стала лидером своего квартета, передает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» после победы над французским «Ренном» во втором туре группового этапа Лиги Европы стала лидером своего квартета, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в столице Казахстана получился вязким, в связи с чем полтора тайма команды играли без острых моментов. Тем не менее хозяева поля более бережно отнеслись к своим немногочисленным возможностям для взятия ворот, тогда как гости несколько раз простили Ненада Эрича.
В конце встречи был виден класс французской команды, но в этот вечер порядок побил класс, а статистика игры следующая: удары 8−14 (в створ 2−3), угловые 4−1, офсайды 4−2, пасы 388−579 (точные 305−497), отборы/перехваты/подборы 40−41, желтые карточки 4−2, фолы 11−6, владение мячом 44%-56%.
Напомним, встреча второго тура группового этапа Лиги Европы на «Астане Арене» завершилась победой команды Григория Бабаяна со счетом 2:0. Таким образом астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в квартете К. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно). При этом оборона казахстанского клуба оказалась самой надежной в группе, в ее пассиве всего два пропущенных мяча.
Игры третьего тура пройдут 25 октября. В этот день встретятся «Яблонец» — «Астана», «Ренн» — «Динамо».