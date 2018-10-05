Казахстанский клуб впервые в истории возглавил группу в еврокубковых турнирах

Столичная команда четвертый сезон подряд выступает в групповой стадии еврокубков. Сначала она сыграла в основной сетке Лиги чемпионов-2015/2016 (итоговое четвертое место в группе С), после чего трижды квалифицировалась в группу Лиги Европы в сезонах 2016/2017 (итоговое четвертое место в группе В), 2017/2018 (итоговое второе место в группе А), 2018/2019 (первое место после второго тура в группе К). При этом «Астана» стала первой казахстанской командой, которой впервые в истории удалось возглавить группу после конкретного тура.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 4.10.2018, 17:50 Астана 2 Ренн 0

Из других представителей казахстанской премьер-лиги только карагандинский «Шахтер» участвовал в групповой стадии еврокубков: в Лиге Европы сезона-2013/2014 «горняки» с двумя очками финишировали на последнем месте в квартете L.

Отметим, что во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле выиграла у французского «Ренна» — 2:0. В другой игре квартета К чешский «Яблонец» сыграл вничью с киевским «Динамо» — 2:2. Как итог, астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в таблице. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно).