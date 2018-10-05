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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб впервые в истории возглавил группу в еврокубковых турнирах

«Астана» после победы над французским «Ренном» (2:0) впервые в своей истории стала лидером своего квартета в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Столичная команда четвертый сезон подряд выступает в групповой стадии еврокубков. Сначала она сыграла в основной сетке Лиги чемпионов-2015/2016 (итоговое четвертое место в группе С), после чего трижды квалифицировалась в группу Лиги Европы в сезонах 2016/2017 (итоговое четвертое место в группе В), 2017/2018 (итоговое второе место в группе А), 2018/2019 (первое место после второго тура в группе К). При этом «Астана» стала первой казахстанской командой, которой впервые в истории удалось возглавить группу после конкретного тура.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

Из других представителей казахстанской премьер-лиги только карагандинский «Шахтер» участвовал в групповой стадии еврокубков: в Лиге Европы сезона-2013/2014 «горняки» с двумя очками финишировали на последнем месте в квартете L.

Отметим, что во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» на своем поле выиграла у французского «Ренна» — 2:0. В другой игре квартета К чешский «Яблонец» сыграл вничью с киевским «Динамо» — 2:2. Как итог, астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в таблице. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно).

Игры третьего тура пройдут 25 октября. В этот день встретятся «Яблонец» — «Астана», «Ренн» — «Динамо».

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