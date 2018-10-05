Легионер «Астаны» оказался самым грубым игроком по итогам второго тура Лиги Европы
Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике стал самым грубым футболистом по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике стал самым грубым футболистом по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Энрике заработал больше всего фолов — девять. Также в его пассиве числится одно предупреждение. При этом именно бразилец отдал результативную передачу Роману Муртазаеву, сравнявшему счет в гостевом матче первого тура с киевским «Динамо» (2:2).
Как известно, 28-летний Энрике выступает за столичный клуб с лета на правах аренды, поскольку связан контрактом с греческим ПАОК до 30 июня 2020 года. Кроме того, он является самым дорогим игроком казахстанского чемпиона с трансферной стоимостью в три миллиона евро.
В то же время «Астана» после второго тура занимает четвертое место по числу попаданий в офсайд (12). По этому компоненту в первую тройку вошли московский «Спартак» (16), турецкий «Бешикташ» (15) и питерский «Зенит» (15).
Отметим, что во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» дома выиграла у французского «Ренна» — 2:0. В другой игре квартета К чешский «Яблонец» сыграл вничью с киевским «Динамо» — 2:2. Как итог, астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в таблице. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно).
Игры третьего тура пройдут 25 октября. В этот день встретятся «Яблонец» — «Астана», «Ренн» — «Динамо».