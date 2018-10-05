Легионер «Астаны» оказался самым грубым игроком по итогам второго тура Лиги Европы

Энрике заработал больше всего фолов — девять. Также в его пассиве числится одно предупреждение. При этом именно бразилец отдал результативную передачу Роману Муртазаеву, сравнявшему счет в гостевом матче первого тура с киевским «Динамо» (2:2).

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Как известно, 28-летний Энрике выступает за столичный клуб с лета на правах аренды, поскольку связан контрактом с греческим ПАОК до 30 июня 2020 года. Кроме того, он является самым дорогим игроком казахстанского чемпиона с трансферной стоимостью в три миллиона евро.

В то же время «Астана» после второго тура занимает четвертое место по числу попаданий в офсайд (12). По этому компоненту в первую тройку вошли московский «Спартак» (16), турецкий «Бешикташ» (15) и питерский «Зенит» (15).

Отметим, что во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» дома выиграла у французского «Ренна» — 2:0. В другой игре квартета К чешский «Яблонец» сыграл вничью с киевским «Динамо» — 2:2. Как итог, астанчане с четырьмя очками вышли на первое место в таблице. Следом расположились французский «Ренн» (три очка), киевское «Динамо» (два) и чешский «Яблонец» (одно).