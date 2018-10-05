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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» после победы над «Ренном» попал в Команду недели Лиги Европы

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов попал в Команду недели Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

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Марин Томасов в матче против французского «Ренна» отметился голевой передачей и голом под занавес поединка.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

Тем самым полузащитник столичного клуба вошел в Команду недели по версии рейтинга FedEx Performance Zone.

Рейтинг FedEx Performance Zone учитывает выступления игроков в еврокубках и на внутренней арене, однако Команда недели формируется исключительно на основании прогресса в конкретный игровой день Лиги Европы.

Напомним, «Астана» на своей арене обыграла «Ренн» со счетом 2:0.

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