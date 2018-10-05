Полузащитник «Астаны» после победы над «Ренном» попал в Команду недели Лиги Европы
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов попал в Команду недели Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов попал в Команду недели Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Марин Томасов в матче против французского «Ренна» отметился голевой передачей и голом под занавес поединка.
Тем самым полузащитник столичного клуба вошел в Команду недели по версии рейтинга FedEx Performance Zone.
Рейтинг FedEx Performance Zone учитывает выступления игроков в еврокубках и на внутренней арене, однако Команда недели формируется исключительно на основании прогресса в конкретный игровой день Лиги Европы.
Напомним, «Астана» на своей арене обыграла «Ренн» со счетом 2:0.