Полузащитник «Астаны» после победы над «Ренном» попал в Команду недели Лиги Европы

Марин Томасов в матче против французского «Ренна» отметился голевой передачей и голом под занавес поединка.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 4.10.2018, 17:50 Астана 2 Ренн 0

Тем самым полузащитник столичного клуба вошел в Команду недели по версии рейтинга FedEx Performance Zone.

Рейтинг FedEx Performance Zone учитывает выступления игроков в еврокубках и на внутренней арене, однако Команда недели формируется исключительно на основании прогресса в конкретный игровой день Лиги Европы.