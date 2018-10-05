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14:03 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» Лунев и Паредес вошли в команду недели в Лиге Европы

ТАСС, 5 октября. Российский вратарь Андрей Лунев и аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающие за санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», вошли в команду недели по итогам матчей Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Зенит» дома обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 4.10.2018, 19:55
Зенит
1Славия Пр0

Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь — Лунев («Зенит»), защитники — англичанин Джеймс Таверниер («Рейнджерс», Шотландия), грек Сократис Папастатопулос («Арсенал», Англия), француз Ибраима Конате («Лейпциг», Германия), немец Данни да Коста («Айнтрахт», Германия); полузащитники — Паредес («Зенит»), хорват Марин Томасов («Астана», Казахстан), норвежец Кристоффер Захариассен («Сарспборг», Норвегия), серб Филип Костич («Айнтрахт»); нападающие — бразилец Лео Жаба (ПАОК, Греция) и колумбиец Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

После двух матчей «Зенит» набрал четыре очка в группе С, в активе «Славии» три балла. В следующем туре «Зенит» 25 октября примет французский «Бордо».

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