Футболисты «Зенита» Лунев и Паредес вошли в команду недели в Лиге Европы

В четверг «Зенит» дома обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

После двух матчей «Зенит» набрал четыре очка в группе С, в активе «Славии» три балла. В следующем туре «Зенит» 25 октября примет французский «Бордо».