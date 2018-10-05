Футболисты «Зенита» Лунев и Паредес вошли в команду недели в Лиге Европы
ТАСС, 5 октября. Российский вратарь Андрей Лунев и аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающие за
ТАСС, 5 октября. Российский вратарь Андрей Лунев и аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающие за
В четверг «Зенит» дома обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь — Лунев («Зенит»), защитники — англичанин Джеймс Таверниер («Рейнджерс», Шотландия), грек Сократис Папастатопулос («Арсенал», Англия), француз Ибраима Конате («Лейпциг», Германия), немец Данни да Коста («Айнтрахт», Германия); полузащитники — Паредес («Зенит»), хорват Марин Томасов («Астана», Казахстан), норвежец Кристоффер Захариассен («Сарспборг», Норвегия), серб Филип Костич («Айнтрахт»); нападающие — бразилец Лео Жаба (ПАОК, Греция) и колумбиец Альфредо Морелос («Рейнджерс»).
После двух матчей «Зенит» набрал четыре очка в группе С, в активе «Славии» три балла. В следующем туре «Зенит» 25 октября примет французский «Бордо».