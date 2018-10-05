«Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!». Фанаты «Ренна» в шоке от поражения «Астане»
Болельщики французского «Ренна» на официальной странице клуба в Facebook делятся впечатлениями от матча с «Астаной» (0:2) в Лиге Европы, сообщает Sports.kz.
Болельщики французского «Ренна» на официальной странице клуба в Facebook делятся впечатлениями от матча с «Астаной» (0:2) в Лиге Европы, сообщает Sports.kz.
«“Ренн” — это вечное разочарование».
«Не стоит о
«Наши футболисты двигались очень слабо. Это катастрофа».
«Пишут, что “мы сопротивлялись им более часа”. Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!».
«В этом матче мы не заслуживали ничего, кроме поражения».
«“Астана” — это не так плохо, но мы играли совсем неважно».
«Первая серьезная команда — и сразу поражение».
«Мы показали слишком много недостатков в игре с этой слабой командой…».
«Все километры потрачены зря. До свидания, Лига Европы!».
«Теперь нам остается лишь сосредоточиться на чемпионате».
«Это была абсолютно ничтожная и неопасная игра в нашем исполнении».
«На синтетическом газоне это нормально…».
«Спокойно. В Астане никто так просто не выигрывает. А у нас уже есть три очка».