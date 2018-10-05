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14:41 (мск), источник: Sports.kz

«Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!». Фанаты «Ренна» в шоке от поражения «Астане»

Болельщики французского «Ренна» на официальной странице клуба в Facebook делятся впечатлениями от матча с «Астаной» (0:2) в Лиге Европы, сообщает Sports.kz.

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«“Ренн” — это вечное разочарование».

«Не стоит о чем-то мечтать, если мы едем на матч, как на курорт».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

«Наши футболисты двигались очень слабо. Это катастрофа».

«Пишут, что “мы сопротивлялись им более часа”. Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!».

«В этом матче мы не заслуживали ничего, кроме поражения».

«“Астана” — это не так плохо, но мы играли совсем неважно».

«Первая серьезная команда — и сразу поражение».

«Мы показали слишком много недостатков в игре с этой слабой командой…».

«Все километры потрачены зря. До свидания, Лига Европы!».

«Теперь нам остается лишь сосредоточиться на чемпионате».

«Это была абсолютно ничтожная и неопасная игра в нашем исполнении».

«На синтетическом газоне это нормально…».

«Спокойно. В Астане никто так просто не выигрывает. А у нас уже есть три очка».

Во время загрузки произошла ошибка.
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 «Астана» - «Ренн» 2:0. Просто фантастика
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