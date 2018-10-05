«Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!». Фанаты «Ренна» в шоке от поражения «Астане»

«“Ренн” — это вечное разочарование».

«Не стоит о чем-то мечтать, если мы едем на матч, как на курорт».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 4.10.2018, 17:50 Астана 2 Ренн 0

«Наши футболисты двигались очень слабо. Это катастрофа».

«Пишут, что “мы сопротивлялись им более часа”. Это что, “Ливерпуль” или “Барселона”?!».

«В этом матче мы не заслуживали ничего, кроме поражения».

«“Астана” — это не так плохо, но мы играли совсем неважно».

«Первая серьезная команда — и сразу поражение».

«Мы показали слишком много недостатков в игре с этой слабой командой…».

«Все километры потрачены зря. До свидания, Лига Европы!».

«Теперь нам остается лишь сосредоточиться на чемпионате».

«Это была абсолютно ничтожная и неопасная игра в нашем исполнении».

«На синтетическом газоне это нормально…».