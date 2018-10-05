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14:46 (мск), источник: Sports.kz

«При полном стадионе играть приятно». Зайнутдинов рассказал, как забил «Ренну»

Столичная «Астана» обыграла французский «Ренн» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

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Автором одного из двух мячей стал 20-летний полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 4.10.2018, 17:50
Астана
2Ренн0

Сам же Бактиер после матча поблагодарил болельщиков и рассказал за счет чего удалось забить в ворота французов:

— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые создали на матче очень хорошую атмосферу. При полном стадионе играть всегда приятно, особенно такие матчи.

— За счет чего удалось забить гол в матче?

— В том эпизоде Марин Томасов сделал хорошую передачу на ближнюю штангу, осталось подставить голову.

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 «Астана» - «Ренн» 2:0. Просто фантастика
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