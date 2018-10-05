«При полном стадионе играть приятно». Зайнутдинов рассказал, как забил «Ренну»
Столичная «Астана» обыграла французский «Ренн» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.
Столичная «Астана» обыграла французский «Ренн» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.
Автором одного из двух мячей стал 20-летний полузащитник Бактиер Зайнутдинов.
Сам же Бактиер после матча поблагодарил болельщиков и рассказал за счет чего удалось забить в ворота французов:
— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые создали на матче очень хорошую атмосферу. При полном стадионе играть всегда приятно, особенно такие матчи.
— За счет чего удалось забить гол в матче?
— В том эпизоде Марин Томасов сделал хорошую передачу на ближнюю штангу, осталось подставить голову.
FCASTANA.KZ