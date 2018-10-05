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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Уход Промеса — не причина нынешнего состояния «Спартака»

Знаменитый спартаковец в интервью «СЭ» прокомментировал матч Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал» (3:3).

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Вообще-то, Олег Иванович не большой любитель обсуждать матчи «Спартака». Лично я его понимаю — говорить о команде, с которой связана практически вся жизнь, непросто. Романцев — человек открытый, непривыкший к лукавству и дипломатии, что кое-кому не нравится по сей день. А сегодня игра, результаты и многое, что происходит внутри команды, порой заслуживают жесткой оценки. Давать ее самому успешному тренеру клуба попросту неловко, поскольку он по-человечески не может понять, откуда берутся все эти беды. Его футбольный мир «Спартака» был совсем иным. И по нынешним временам представляется волшебной сказкой. Для всех — игроков, болельщиков, для него самого. А потому Олег Иванович, рассуждая о том, как выглядели красно-белые в том или ином матче, подчеркивает, что делает это исключительно, как болельщик. Именно в таком ключе и проходил наш разговор после встречи с «Вильярреалом».

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Карпин поборол Карреру

— В последнем туре «Спартак» на своем поле уступил «Ростову». Поражение перед еврокубковой встречей могло повлиять на психологическое состояние футболистов?

— Тут может быть два варианта. Если команда — одна семья, то недавняя неудача заставит сплотиться и доказать, что способна биться с любым противником. Так, к примеру, было, двадцать лет назад, когда после разгрома от ЦСКА — 1:4 мы сжались в кулак и обыграли в Лужниках «Реал» Хиддинка. Если же в коллективе не все ладно, то это может сказаться на игровом настрое, что станет желанным подарком для соперника.

— А перевод в дубль Глушакова и Ещенко мог стать поводом для игрового сбоя? Ведь после этого «Спартак» поиграл «Рапиду» и «Ростову».

— Я, как и многие, не знаю всех причин, давших повод Каррере на столь жесткое решение. Скажу лишь, что капитан, если он не травмирован, должен всегда выходить на поле в стартовом составе. Ведь он лидер, которому команда доверила руководить ею в игре и вести за собой. Глушаков из таких.

Но решение тренера — закон. И этого никто не отменял. В свое время, будучи капитаном, я просил Бескова выпустить меня даже не совсем здоровым. И Константин Иванович понимал, почему я это делаю.

— Тем не менее, отказ от двух игроков основного состава, не всегда проходит безболезненно.

— Естественно это влечет за собой какие-то тактические перестановки, что может привести к нарушению игровых связей. Это, конечно, можно привязать к поражениям в матчах с австрийцами и ростовчанами. Но, скорее всего, природа этих неудач — в другом. Хотя в своем интервью ставший теперь капитаном Джикия назвал все случившееся с Глушаковым и Ещенко, «определенным ударом» для команды.

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— Но несмотря ни на что, спартаковцев невозможно упрекнуть в безволии и уходе от борьбы во встрече с «Вильярреалом».

— Полностью с вами согласен — команда билась от звонка до звонка. «Спартак» забил три мяча, чего с ним давненько не случалось. Но и пропустил столько же. Причем на своем поле.

— И это притом, что Карреру приглашали, как специалиста по работе с защитниками.

— Так-то оно так. Но оборона — обязанность не только одних защитников. А ее крепость и надежность зависят от того, как в ней участвуют остальные футболисты. Скажем, ошибся в начале второго тайма Фернанду, и Форнальс тут же воспользовался подарком. Ну, кто из защитников мог предвидеть такой поворот. А вот когда Токо Экамби открывал счет, невозможно понять, как ему это позволили сделать Рассказов с Боккетти и Игнатовым.

— Уход Промеса сильно ударил по атакующей мощи атаки? Ведь на этот раз в запасе не было игрока, способного поддержать впереди одного Зе Луиша.

— Всегда считал, что количество форвардов — не гарантия результативности. Здесь многое зависит от качественных действий полузащитников. В свое время в моем распоряжении были такие умельцы, как Цымбаларь, Титов, Тихонов, Аленичев, каждый из которых мог и придумать гол, и сам его сотворить.

Что касается Промеса, то это был очень полезный для команды игрок — быстрый, с обводкой, чутьем. Но, к сожалению, не слишком стабильный. Да, моментами его не хватает «Спартаку». Но не настолько, чтобы объяснить нынешнее состояние команды.

— Как относитесь к тому, что Каррера открыл дверь в состав молодым Рассказову, Ломовицкому, Игнатову, Тимофееву?

— Если тренер считает, что они сильней более опытных футболистов, то он прав. Вспоминаю, как Николай Петрович Старостин говорил мне: «Мечтаю, Олег, чтобы когда-нибудь в “Спартаке” играли только свои воспитанники». Честно говоря, утопическая мечта. Но я Деду об этом не говорил. Ведь не каждый год школа выпускает такие таланты, как Черенков или Родионов.

— Ну, а как же тогда Паршивлюк, Зуев, Яковлев, Гулиев, которые сейчас выступают за другие клубы? Они ведь тоже в талантливых ходили.

— Почему они в «Спартаке» не заиграли, зависит от многих факторов. Возможно, тренер не видел в них перспективы, а может дело в них самих. Рассмотреть игрока и помочь ему заиграть, порой, дается не всегда.

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— Что же не позволило «Спартаку» довести дело до победы?

— Если обобщить, то нехватка баланса состава. Например, трудно понять, почему в стартовом составе тренер предпочел Игнатова Ханни, который все-таки заменил его при счете 1:2. Если коснуться частностей, то мне совершенно непонятно, как на последней минуте Боккетти дал сопернику принять мяч на грудь, заставив Ташаева схватить испанца за майку.

— Представляю, что в этот момент ощутил Каррера. В вашей карьере были похожие моменты?

— Случались и похлеще. Один ответный гол в матче с Украиной в Лужниках чего стоит. Но это особенность нашей профессии.

— Что ждет «Спартак» в ответной встрече? С испанскими клубами он достаточно удачно играл.

— Согласен. И, наверное, потому, что испанцы предпочитают открытый футбол, который нам всегда был ближе. Помню, как красиво и уверенно мы обыграли в гостях крепкий «Вальядолид», которому Ширко пару голов положил. А та же победа в Лужниках над «Реалом» Хиддинка! Убежден, что и «Вильярреал» по зубам нынешнему «Спартаку». И если не повторять ошибок этой встречи, вполне можно увезти в Москву три победных очка.

Спартак 3:3
Первый тайм: 1:1
Вильярреал
4.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Хавьер Кальеха
Голы
34′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (А. Ташаев) 9
85′ Лоренсо Мельгарехо 25
17 Карл Токо-Экамби (М. Тригерос) 13′
8 Пабло Форнальс 49′
19 Санти Касорла 90+6′
Составы
Александр Максименко 98
86′ Николай Рассказов 92
81′ Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Роман Зобнин 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
83′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Артем Тимофеев 40
80′ Александр Ломовицкий 27
Александр Ташаев 88
69′ Михаил Игнатов 22
Софьян Ханни 94
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар (к)
16 Альфонсо Педраса
6 Виктор Руис
23 Даниэле Бонера
4 Рамиро Фунес Мори
14 Мануэль Тригерос
8 Пабло Форнальс
30 Самуэль Чиквуэзе 70′
19 Санти Касорла
10 Никола Сансоне 61′ 52′
7 Херард Морено 81′
17 Карл Токо-Экамби 76′
24 Мигель Лаюн
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
16 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 10
9 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Боковой судья Майк Пикель (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
За воротами Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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