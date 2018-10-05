Олег Романцев: Уход Промеса — не причина нынешнего состояния «Спартака»

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Вообще-то, Олег Иванович не большой любитель обсуждать матчи «Спартака». Лично я его понимаю — говорить о команде, с которой связана практически вся жизнь, непросто. Романцев — человек открытый, непривыкший к лукавству и дипломатии, что кое-кому не нравится по сей день. А сегодня игра, результаты и многое, что происходит внутри команды, порой заслуживают жесткой оценки. Давать ее самому успешному тренеру клуба попросту неловко, поскольку он по-человечески не может понять, откуда берутся все эти беды. Его футбольный мир «Спартака» был совсем иным. И по нынешним временам представляется волшебной сказкой. Для всех — игроков, болельщиков, для него самого. А потому Олег Иванович, рассуждая о том, как выглядели красно-белые в том или ином матче, подчеркивает, что делает это исключительно, как болельщик. Именно в таком ключе и проходил наш разговор после встречи с «Вильярреалом».

Фоторепортаж Карпин поборол Карреру

— В последнем туре «Спартак» на своем поле уступил «Ростову». Поражение перед еврокубковой встречей могло повлиять на психологическое состояние футболистов?

— Тут может быть два варианта. Если команда — одна семья, то недавняя неудача заставит сплотиться и доказать, что способна биться с любым противником. Так, к примеру, было, двадцать лет назад, когда после разгрома от ЦСКА — 1:4 мы сжались в кулак и обыграли в Лужниках «Реал» Хиддинка. Если же в коллективе не все ладно, то это может сказаться на игровом настрое, что станет желанным подарком для соперника.

— А перевод в дубль Глушакова и Ещенко мог стать поводом для игрового сбоя? Ведь после этого «Спартак» поиграл «Рапиду» и «Ростову».

— Я, как и многие, не знаю всех причин, давших повод Каррере на столь жесткое решение. Скажу лишь, что капитан, если он не травмирован, должен всегда выходить на поле в стартовом составе. Ведь он лидер, которому команда доверила руководить ею в игре и вести за собой. Глушаков из таких.

Но решение тренера — закон. И этого никто не отменял. В свое время, будучи капитаном, я просил Бескова выпустить меня даже не совсем здоровым. И Константин Иванович понимал, почему я это делаю.

— Тем не менее, отказ от двух игроков основного состава, не всегда проходит безболезненно.

— Естественно это влечет за собой какие-то тактические перестановки, что может привести к нарушению игровых связей. Это, конечно, можно привязать к поражениям в матчах с австрийцами и ростовчанами. Но, скорее всего, природа этих неудач — в другом. Хотя в своем интервью ставший теперь капитаном Джикия назвал все случившееся с Глушаковым и Ещенко, «определенным ударом» для команды.

— Но несмотря ни на что, спартаковцев невозможно упрекнуть в безволии и уходе от борьбы во встрече с «Вильярреалом».

— Полностью с вами согласен — команда билась от звонка до звонка. «Спартак» забил три мяча, чего с ним давненько не случалось. Но и пропустил столько же. Причем на своем поле.

— И это притом, что Карреру приглашали, как специалиста по работе с защитниками.

— Так-то оно так. Но оборона — обязанность не только одних защитников. А ее крепость и надежность зависят от того, как в ней участвуют остальные футболисты. Скажем, ошибся в начале второго тайма Фернанду, и Форнальс тут же воспользовался подарком. Ну, кто из защитников мог предвидеть такой поворот. А вот когда Токо Экамби открывал счет, невозможно понять, как ему это позволили сделать Рассказов с Боккетти и Игнатовым.

— Уход Промеса сильно ударил по атакующей мощи атаки? Ведь на этот раз в запасе не было игрока, способного поддержать впереди одного Зе Луиша.

— Всегда считал, что количество форвардов — не гарантия результативности. Здесь многое зависит от качественных действий полузащитников. В свое время в моем распоряжении были такие умельцы, как Цымбаларь, Титов, Тихонов, Аленичев, каждый из которых мог и придумать гол, и сам его сотворить.

Что касается Промеса, то это был очень полезный для команды игрок — быстрый, с обводкой, чутьем. Но, к сожалению, не слишком стабильный. Да, моментами его не хватает «Спартаку». Но не настолько, чтобы объяснить нынешнее состояние команды.

— Как относитесь к тому, что Каррера открыл дверь в состав молодым Рассказову, Ломовицкому, Игнатову, Тимофееву?

— Если тренер считает, что они сильней более опытных футболистов, то он прав. Вспоминаю, как Николай Петрович Старостин говорил мне: «Мечтаю, Олег, чтобы когда-нибудь в “Спартаке” играли только свои воспитанники». Честно говоря, утопическая мечта. Но я Деду об этом не говорил. Ведь не каждый год школа выпускает такие таланты, как Черенков или Родионов.

— Ну, а как же тогда Паршивлюк, Зуев, Яковлев, Гулиев, которые сейчас выступают за другие клубы? Они ведь тоже в талантливых ходили.

— Почему они в «Спартаке» не заиграли, зависит от многих факторов. Возможно, тренер не видел в них перспективы, а может дело в них самих. Рассмотреть игрока и помочь ему заиграть, порой, дается не всегда.

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— Что же не позволило «Спартаку» довести дело до победы?

— Если обобщить, то нехватка баланса состава. Например, трудно понять, почему в стартовом составе тренер предпочел Игнатова Ханни, который все-таки заменил его при счете 1:2. Если коснуться частностей, то мне совершенно непонятно, как на последней минуте Боккетти дал сопернику принять мяч на грудь, заставив Ташаева схватить испанца за майку.

— Представляю, что в этот момент ощутил Каррера. В вашей карьере были похожие моменты?

— Случались и похлеще. Один ответный гол в матче с Украиной в Лужниках чего стоит. Но это особенность нашей профессии.

— Что ждет «Спартак» в ответной встрече? С испанскими клубами он достаточно удачно играл.