Олег Романцев: Уход Промеса — не причина нынешнего состояния «Спартака»
Знаменитый спартаковец в интервью «СЭ» прокомментировал матч Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал» (3:3).
Знаменитый спартаковец в интервью «СЭ» прокомментировал матч Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал» (3:3).
— В последнем туре «Спартак» на своем поле уступил «Ростову». Поражение перед еврокубковой встречей могло повлиять на психологическое состояние футболистов?
— Тут может быть два варианта. Если команда — одна семья, то недавняя неудача заставит сплотиться и доказать, что способна биться с любым противником. Так, к примеру, было, двадцать лет назад, когда после разгрома от ЦСКА — 1:4 мы сжались в кулак и обыграли в Лужниках «Реал» Хиддинка. Если же в коллективе не все ладно, то это может сказаться на игровом настрое, что станет желанным подарком для соперника.
— А перевод в дубль Глушакова и Ещенко мог стать поводом для игрового сбоя? Ведь после этого «Спартак» поиграл «Рапиду» и «Ростову».
— Я, как и многие, не знаю всех причин, давших повод Каррере на столь жесткое решение. Скажу лишь, что капитан, если он не травмирован, должен всегда выходить на поле в стартовом составе. Ведь он лидер, которому команда доверила руководить ею в игре и вести за собой. Глушаков из таких.
Но решение тренера — закон. И этого никто не отменял. В свое время, будучи капитаном, я просил Бескова выпустить меня даже не совсем здоровым. И Константин Иванович понимал, почему я это делаю.
— Тем не менее, отказ от двух игроков основного состава, не всегда проходит безболезненно.
— Естественно это влечет за собой
— Но несмотря ни на что, спартаковцев невозможно упрекнуть в безволии и уходе от борьбы во встрече с «Вильярреалом».
— Полностью с вами согласен — команда билась от звонка до звонка. «Спартак» забил три мяча, чего с ним давненько не случалось. Но и пропустил столько же. Причем на своем поле.
— И это притом, что Карреру приглашали, как специалиста по работе с защитниками.
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— Уход Промеса сильно ударил по атакующей мощи атаки? Ведь на этот раз в запасе не было игрока, способного поддержать впереди одного Зе Луиша.
— Всегда считал, что количество форвардов — не гарантия результативности. Здесь многое зависит от качественных действий полузащитников. В свое время в моем распоряжении были такие умельцы, как Цымбаларь, Титов, Тихонов, Аленичев, каждый из которых мог и придумать гол, и сам его сотворить.
Что касается Промеса, то это был очень полезный для команды игрок — быстрый, с обводкой, чутьем. Но, к сожалению, не слишком стабильный. Да, моментами его не хватает «Спартаку». Но не настолько, чтобы объяснить нынешнее состояние команды.
— Как относитесь к тому, что Каррера открыл дверь в состав молодым Рассказову, Ломовицкому, Игнатову, Тимофееву?
— Если тренер считает, что они сильней более опытных футболистов, то он прав. Вспоминаю, как Николай Петрович Старостин говорил мне: «Мечтаю, Олег, чтобы
— Ну, а как же тогда Паршивлюк, Зуев, Яковлев, Гулиев, которые сейчас выступают за другие клубы? Они ведь тоже в талантливых ходили.
— Почему они в «Спартаке» не заиграли, зависит от многих факторов. Возможно, тренер не видел в них перспективы, а может дело в них самих. Рассмотреть игрока и помочь ему заиграть, порой, дается не всегда.
— Что же не позволило «Спартаку» довести дело до победы?
— Если обобщить, то нехватка баланса состава. Например, трудно понять, почему в стартовом составе тренер предпочел Игнатова Ханни, который
— Представляю, что в этот момент ощутил Каррера. В вашей карьере были похожие моменты?
— Случались и похлеще. Один ответный гол в матче с Украиной в Лужниках чего стоит. Но это особенность нашей профессии.
— Что ждет «Спартак» в ответной встрече? С испанскими клубами он достаточно удачно играл.
— Согласен. И, наверное, потому, что испанцы предпочитают открытый футбол, который нам всегда был ближе. Помню, как красиво и уверенно мы обыграли в гостях крепкий «Вальядолид», которому Ширко пару голов положил. А та же победа в Лужниках над «Реалом» Хиддинка! Убежден, что и «Вильярреал» по зубам нынешнему «Спартаку». И если не повторять ошибок этой встречи, вполне можно увезти в Москву три победных очка.
|Спартак
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3:3
Первый тайм: 1:1
|Вильярреал
|Массимо Каррера
|Хавьер Кальеха
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|10
|9
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
|Боковой судья
|Майк Пикель (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|За воротами
|Харм Осмерс (Германия)
|За воротами
|Беньямин Кортус (Германия)