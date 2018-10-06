Лунев стал лучшим вратарем недели в Лиге Европы по версии InStat Index
InStat Index признал голкипера «Зенита» Андрея Лунева лучшим вратарем по итогам матчей второго тура группового турнира Лиги Европы.
InStat Index признал голкипера «Зенита» Андрея Лунева лучшим вратарем по итогам матчей второго тура группового турнира Лиги Европы.
Игрок в победной игре против «Славии» (1:0) отбил 11 ударов при четырех сейвах. InStat Index по своим критериям поставил вратарю 354 балла.
На втором месте оказался голкипер «Мальме» Йохан Далин (351), который не пропустил во встрече с «Бешикташем» (2:0). Третьим стал вратарь «Арсенала» Бернд Лено (336). Он также не сыграл на ноль в матче против «Карабаха» (3:0).
Ранее Лунев и полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вошли в символическую сборную лучших футболистов недели в Лиге Европы.