Лунев стал лучшим вратарем недели в Лиге Европы по версии InStat Index

Игрок в победной игре против «Славии» (1:0) отбил 11 ударов при четырех сейвах. InStat Index по своим критериям поставил вратарю 354 балла.

На втором месте оказался голкипер «Мальме» Йохан Далин (351), который не пропустил во встрече с «Бешикташем» (2:0). Третьим стал вратарь «Арсенала» Бернд Лено (336). Он также не сыграл на ноль в матче против «Карабаха» (3:0).