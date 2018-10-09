«Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины билетов от нормы УЕФА

«Шотландский “Рейнджерс” выделил “Спартаку” всего лишь 1001 билет в гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона. “Рейнджерс” ссылается на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. “Спартак” до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать», — сказал источник.