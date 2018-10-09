«Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины билетов от нормы УЕФА

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится в Шотландии 25 октября. По регламенту УЕФА, гостям выделяется 5% мест от общей вместимости стадиона. Домашняя арена «Рейнджерс» стадион «Айброкс» вмещает 50 тысяч зрителей.
«Шотландский “Рейнджерс” выделил “Спартаку” всего лишь 1001 билет в гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона. “Рейнджерс” ссылается на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. “Спартак” до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать», — сказал источник.
«Такая же история и с матчем с венским» Рапидом, — ответил собеседник агентства на вопрос, касается ли такое решение «Рейнджерс» только «Спартака».
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием УЕФА по данной ситуации.