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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины билетов от нормы УЕФА

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» выделило 1001 билет в гостевой сектор для болельщиков московского «Спартака» вместо положенных по регламенту 2500 билетов, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится в Шотландии 25 октября. По регламенту УЕФА, гостям выделяется 5% мест от общей вместимости стадиона. Домашняя арена «Рейнджерс» стадион «Айброкс» вмещает 50 тысяч зрителей.

«Шотландский “Рейнджерс” выделил “Спартаку” всего лишь 1001 билет в гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона. “Рейнджерс” ссылается на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. “Спартак” до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать», — сказал источник.

«Такая же история и с матчем с венским» Рапидом, — ответил собеседник агентства на вопрос, касается ли такое решение «Рейнджерс» только «Спартака».

РИА Новости на данный момент не располагает комментарием УЕФА по данной ситуации.

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