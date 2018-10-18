УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках

Источник: Спорт-Экспресс

Наказание вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» может его обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

В мае 2014 года «Рубин» был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play. Последний раз клуб участвовал в еврокубках в сезоне-2015/16 и не смог преодолеть групповой турнир Лиги Европы.