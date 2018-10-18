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12:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках

УЕФА принял решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон, сообщает пресс-служба союза. Клуб не сможет принять участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если квалифицируется в еврокубки в течение двух сезонов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Наказание вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» может его обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

В мае 2014 года «Рубин» был оштрафован УЕФА на 6 миллионов евро за нарушение финансового fair play. Последний раз клуб участвовал в еврокубках в сезоне-2015/16 и не смог преодолеть групповой турнир Лиги Европы.

В прошлом сезоне «Рубин» стал десятым в чемпионате России. После 10 туров текущего сезона подопечные Курбана Бердыева занимают пятое место в турнирной таблице, дающее право участия в Лиге Европы.

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