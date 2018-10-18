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18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА мог наказать «Рубин» жестче, клуб легко отделался. Позиция юриста

Юридический консультант «Рубина» Михаил Прокопец нашел позитивные моменты в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать казанский клуб отстранением от еврокубков.

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Источник: Спорт-Экспресс

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов наказала «Рубин» отстранением от участия в еврокубках на один сезон. «Рубин» не сможет принять участие в любом клубном турнире под эгидой УЕФА, в который он пробьется по итогам внутренних турниров в течение следующих двух сезонов.

— На ваш взгляд, это жесткое наказание? — вопрос Прокопцу.

— Любое отстранение от еврокубков неприятно. Но в решении УЕФА есть и приятный момент: у нас были ожидания более жесткого наказания, потому что нарушения у клуба достаточно серьезные. В подобных ситуациях другие клубы получали более серьезные санкции.

— Почему, на ваш взгляд, решение по «Рубину» оказалось «мягким»?

— Благодаря той работе, которую клуб проделал за последний год. Речь идет о финансовой и кадровой работе. Все видят, в том числе УЕФА, как изменилась кадровая и финансовая полтика клуба, произошло трехкратное сокращение зарплатой ведомости, ушли дорогостоящие футболисты, привлекаются новые спонсоры. Сегодня клуб живет по средствам. Это все было учтено при вынесении решения УЕФА. У УЕФА есть investigation board, это что-то похожее на прокуроров, и они просили более сурового наказания.

А получилось так, что если «Рубин» в ближайшие два года не выйдет в еврокубки, то наказания как такового вообще не будет.

— Как наказание требовали специалисты investigation board?

— Я не могу раскрывать эти данные, но они требовали значительно более серьезного наказания.

— В чем вообще суть ситуации, из-за которой наказали клуб?

— Суть в том, что «Рубин» не просто нарушил финансовый fair play, но и пренебрег мировым соглашением. То есть клуб в 2014 году нарушил fair play, позже заключил мировое соглашение с УЕФА, но и оно было нарушено. По сути, это рецидив, а за не него наказание гораздо серьезнее. Такое наказание, как у «Рубина», в свое время получал «Милан», но у итальянского клуба не было рецидива. Возможно, поэтому итальянцы смогли смягчить санкции в CAS.

Еще хотел бы обратить внимание на то, что бывают такое наказание, как дисквалификация в еврокубках на один сезон вне зависимости от того, когда ты в них попадешь: через пять лет попал — через пять лет получишь дисквалификацию. А в нашем случае наказание активно только в ближайшие два года.

— С какого сезона казанцы смогут играть в Европе?

— Если они туда попадут по результатам сезона-2020/21, то от наказания они освобождаются. Мы считаем это позитивной чертой в решении.

— Будет ли «Рубин» обращаться в CAS? И есть ли в этом смысл?

— Мы изучаем этот вопрос. На сегодняшний день в «Рубине» пока не принято решение о том, будет ли клуб обращаться в Лозанну. На принятие этого решения у клуба есть 10 дней с момента получения полного текста решения.

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