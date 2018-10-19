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15:58 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» 23 октября покажет в прямом эфире матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским футбольным клубом ЦСКА и римской «Ромой», а 24 октября будет показана встреча между столичным «Локомотивом» и «Порту». Об этом сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ», предоставленном ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Ромой» и ЦСКА пройдет 23 октября в Риме (начало — 21:50 мск). Комментировать игру будет Константин Генич. Матч между «Локомотивом» и «Порту» пройдет 24 октября (начало — 21:50 мск) в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Комментаторами на матче будут работать Михаил Моссаковский и Михаил Поленов.

«На трансляции матча “Локомотив” — “Порту” задействованы 20 камер. Камеры расположены на обзорных позициях, на линии ворот и за ними, 2 мини-камеры установлены непосредственно в воротах, 2 оффсайдные камеры на 16-метровых линиях, 4 камеры снимают приезд команд и обстановку в раздевалках. Камера “паук” обеспечивает великолепные планы игры с высоты птичьего полета», — сказано в сообщении. Также «Матч ТВ» покажет матчи Юношеской лиги УЕФА: «Рома» — ЦСКА (23 октября, 14:55 мск) и «Локомотив» — «Порту» (24 октября, 15:55 мск).

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25 октября в Санкт-Петербурге пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и «Бордо». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире, начало трансляции — 19:25 мск. Комментировать игру будут Геннадий Орлов и Павел Богданов.

25 октября «Матч ТВ» покажет встречу между московским «Спартаком» и «Рейнджерс» из Глазго (начало — 21:50 мск). Денис Казанский прокомментирует матч. В это же время в бельгийском Льеже «Стандард» будет принимать «Краснодар», эта игра будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер». Комментатором будет Роман Трушечкин.

Также телеканал «Матч Премьер», ранее транслировавший игры только российских клубов, покажет матчи Лиги чемпионов с участием «Монако», где играет полузащитник сборной России Александр Головин, и испанской «Валенсии», за которую выступает другой полузащитник национальной команды — Денис Черышев. 22 октября «Валенсия» на выезде сыграет со швейцарским «Янг Бойз» (19:40 мск). «Монако» 23 октября встретится с бельгийским «Брюгге» (19:45 мск).

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