«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Ромой» и ЦСКА пройдет 23 октября в Риме (начало — 21:50 мск). Комментировать игру будет Константин Генич. Матч между «Локомотивом» и «Порту» пройдет 24 октября (начало — 21:50 мск) в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Комментаторами на матче будут работать Михаил Моссаковский и Михаил Поленов.

«На трансляции матча “Локомотив” — “Порту” задействованы 20 камер. Камеры расположены на обзорных позициях, на линии ворот и за ними, 2 мини-камеры установлены непосредственно в воротах, 2 оффсайдные камеры на 16-метровых линиях, 4 камеры снимают приезд команд и обстановку в раздевалках. Камера “паук” обеспечивает великолепные планы игры с высоты птичьего полета», — сказано в сообщении. Также «Матч ТВ» покажет матчи Юношеской лиги УЕФА: «Рома» — ЦСКА (23 октября, 14:55 мск) и «Локомотив» — «Порту» (24 октября, 15:55 мск).

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25 октября в Санкт-Петербурге пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и «Бордо». «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире, начало трансляции — 19:25 мск. Комментировать игру будут Геннадий Орлов и Павел Богданов.

25 октября «Матч ТВ» покажет встречу между московским «Спартаком» и «Рейнджерс» из Глазго (начало — 21:50 мск). Денис Казанский прокомментирует матч. В это же время в бельгийском Льеже «Стандард» будет принимать «Краснодар», эта игра будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер». Комментатором будет Роман Трушечкин.