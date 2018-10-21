Акинфеев полетел вместе с ЦСКА на игру с «Ромой»

Встреча группы G между ЦСКА и «Реалом» прошла в Москве 2 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Акинфеев получил две желтые карточки в концовке матча и из-за дисквалификации не сможет помочь партнерам в игре против «Ромы».

Как отмечается, кроме Акинфеева в столицу Италии вылетел 21 игрок «красно-синих», которые смогут принять участие в матче с «Ромой», а также травмированные футболисты ЦСКА Константин Кучаев и Абель Эрнандес, которые не смогут выйти на поле. Армейцы вылетели в Рим из аэропорта «Шереметьево» в 10:06 утра, в воскресенье команда должна провести тренировку на одном из полей в столице Италии, а в понедельник пройдет занятие на «Стадио Олимпико». Матч «Рома» — ЦСКА пройдет 23 октября и начнется в 22:00 мск.