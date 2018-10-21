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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

Акинфеев полетел вместе с ЦСКА на игру с «Ромой»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, удаленный в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов против мадридского «Реала», отправился вместе с командой в Рим на игру следующего тура группового этапа турнира против местной «Ромы», сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы G между ЦСКА и «Реалом» прошла в Москве 2 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Акинфеев получил две желтые карточки в концовке матча и из-за дисквалификации не сможет помочь партнерам в игре против «Ромы».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 23.10.2018, 22:00
Рома
-ЦСКА-

Как отмечается, кроме Акинфеева в столицу Италии вылетел 21 игрок «красно-синих», которые смогут принять участие в матче с «Ромой», а также травмированные футболисты ЦСКА Константин Кучаев и Абель Эрнандес, которые не смогут выйти на поле. Армейцы вылетели в Рим из аэропорта «Шереметьево» в 10:06 утра, в воскресенье команда должна провести тренировку на одном из полей в столице Италии, а в понедельник пройдет занятие на «Стадио Олимпико». Матч «Рома» — ЦСКА пройдет 23 октября и начнется в 22:00 мск.

Заявка ЦСКА на игру с «Ромой» выглядит следующим образом:

вратари — Илья Помазун, Георгий Кырнац;.

защитники — Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян;.

полузащитники — Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов;.

нападающие — Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

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