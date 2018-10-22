ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Ромой» в стиле Mortal Kombat
ЦСКА опубликовал превью к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» в стиле легендарной компьютерной игры Mortal Kombat.
ЦСКА опубликовал превью к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» в стиле легендарной компьютерной игры Mortal Kombat.
Напомним, что матч «Рома» — ЦСКА состоится 23 октября и пройдёт на римском стадионе «Олимпико». Начало встречи — в 22:00.
После стартовых двух туров ЦСКА, набрав четыре очка, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Рома» находится на третьей позиции, имея в активе три очка.
Ранее «Рома» и ЦСКА четыре раза встречались между собой в матчах еврокубковых турниров. «Рома» одержала две победы, однажды была зафиксирована ничья, и один раз победил ЦСКА.