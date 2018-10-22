Гвардиола: «Манчестер Сити» пока не готов к победе в Лиге чемпионов

«Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. Лига чемпионов? У нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с «Лионом». Каждый день мы следим за тем, как работают наши футболисты на тренировках.

Готовность к выигрышу Лиги чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать — в моей крови. Футбол — это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, нужны определённые обстоятельства. Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы ещё не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем всё, чтобы выиграть", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.