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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: «Манчестер Сити» пока не готов к победе в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахётром». Встреча команд состоится завтра, 23 октября, на стадионе «Металлист» в Харькове и начнётся в 22:00 мск.

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Источник: Reuters

«Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. Лига чемпионов? У нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с «Лионом». Каждый день мы следим за тем, как работают наши футболисты на тренировках.

Любой тренер будет рад работать с Фернандиньо. Работать с ним — одно удовольствие для тренера и команды. Он отдаёт игре все силы.

Готовность к выигрышу Лиги чемпионов? Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать — в моей крови. Футбол — это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания недостаточно. Нужен опыт, нужны определённые обстоятельства. Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы ещё не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем всё, чтобы выиграть", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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