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19:09 (мск), источник: ТАСС

«Спартак»: Глушаков и Ещенко начали оформлять британские визы задолго до отстранения

ТАСС, 22 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» начал оформление британских виз защитнику Андрею Ещенко и полузащитнику Денису Глушакову для участия в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» задолго до отстранения этих игроков от основной команды. Об этом говорится в заявлении команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со “Спартаком”, которые не соответствуют действительности. Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову “за спиной главного тренера”, — говорится в сообщении. — На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы».

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«Сообщалось также, что Каррера был против участия “Спартака” в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре, — говорится в тексте. — На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании».

Массимо Каррера 18 сентября отстранил Глушакова и Ещенко. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры, содержавшее в том числе фразу «Наше счастье — не Каррера».

В понедельник, на следующий день после домашнего поражения в матче чемпионата России с «Арсеналом» (2:3), Каррера покинул пост главного тренера московской команды. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом было принято советом директоров «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Матч «Рейнджерс» — «Спартак» пройдет 25 октября в Глазго, начало — 22:00 мск.

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