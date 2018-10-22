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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду впервые выступил на публике после обвинений в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против его бывшего клуба «Манчестер Юнайтед». Это первое публичное интервью футболиста после обвинений в изнасиловании.

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Источник: AFP 2018

Напомним, что американка Кэтрин Майорга ранее заявила, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе и заплатил 375 тысяч долларов за молчание.

— Я не одержим индивидуальными наградами, — цитирует официальный Твиттер «Ювентуса» Роналду. — Я сосредоточен на «Юве». Они фантастически играют.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа H, 23.10.2018, 22:00
Манчестер Юнайтед
-Ювентус-

Матч с «МЮ» будет очень сложным. Это сильная команда, но если мы сыграем так, как от нас хочет тренер, у нас будет хороший шанс победить. Но мы не должны недооценивать соперника.

Возвращение в Манчестер — особенный момент для меня. У меня с этим местом связано много воспоминаний и побед, я помню отношение Фергюсона, которому посылаю большой привет. Он очень помог мне.

Отметим, что форвард не стал игнорировать вопросы об изнасиловании.

— Я счастливый человек. Официальное заявление мы сделали две недели назад. Я не буду врать, — сказал португалец. — Мои адвокаты уверены в успехе и, конечно, я тоже. Главное, что я наслаждаюсь футболом и наслаждаюсь жизнью.

Я знаю, что являюсь примером на поле и вне его. У меня есть все: я играю в выдающейся команде, у меня прекрасная семья. Я счастливый человек.

Роналду грозит пожизненное за изнасилование event-girl
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5 октября© Ньюстюб
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