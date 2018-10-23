Пока что самый сложный матч ЦСКА в ЛЧ: Помазун, не подведи!

Источник: AFP 2018

ЦСКА удачно стартовал в этой Лиге чемпионов. И если ничью с «Викторией» еще можно назвать спорным результатом (все-таки чехи считались аутсайдером группы), то победа над «Реалом» в Лужниках однозначно вознесла команду Виктора Гончаренко на вершину. Сейчас ЦСКА возглавляет группу. Начало хорошее. Хотя конечно, совсем не факт, что так будет и дальше.

Может, не самые очевидные параллели, но группу армейцев по структуре можно сравнить с группой «Спартака» в том же турнире 20 лет назад.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 23.10.2018, 22:00 Рома - ЦСКА -

Тоже «Реал» (и тоже в ранге победителя ЛЧ), представитель Италии «Интер» (с проблемами во внутреннем чемпионате, как и у «Ромы» сейчас) и австрийский «Штурм» в роли «Виктории». Так вот, «Спартак» тогда начал еще лучше — 6 очков после двух матчей, включая домашний с испанцами. А вот с выезда в Италию начались проблемы. «Спартак» так и не вышел из группы.

Для ЦСКА поездка в Рим станет большущим испытанием. Возможно, даже более суровым, чем матч с «Реалом». Потому что та игра — это супермотивация и полные «Лужники». А еще — самый удобный «Реал» за долгое время. Такой тоже надо уметь обыграть, и Гончаренко — просто красавец, что выбрал нужную тактику. Но в суперматчах у футболистов появляются и суперспособности.

Вряд ли выезд к «Роме» можно назвать шансом всей жизни для команды. В то же время это будет очень трудный поход против раненого, но грозного зверя. Гончаренко спросили в Италии о проблемах соперника, и он ответил: «Рома» — топ-клуб с топ-игроками. Назвал Джеко и Де Росси. Мог назвать много кого еще. Состав итальянцев почти в 4 раза дороже состава ЦСКА. И ту же «Викторию» команда Ди Франческо разнесла 5:0.

А еще, и это ключевой момент, армейцы сыграют без Акинфеева. Вратарь приехал в Рим, провел тренировку, но в прошлом матче, в самом конце, он получил красную карточку. И потому сегодня в стартовом составе выйдет 22-летний Илья Помазун, который в основном составе провел два матча в премьер-лиге и два матча в Кубке.

Важно, чтобы он вышел без дополнительного груза ответственности. Мы все должны хорошо защищаться, чтобы помочь ему. Виктор Гончаренко

Но как избежать груза, когда выходишь в выездном матче Лиги чемпионов? В свое время даже более опытный Чепчугов в похожей ситуации дрогнул — пустил в 2012 году четыре мяча от «Реала» в Мадриде (хотя в Москве сыграл надежно).